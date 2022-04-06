高職生遭刺頸縫百針...控司法輕縱　檢：未持續行兇「不算殺人」

▲台南地檢署檢察官認為，犯嫌雖持剪刀攻擊被害人，但未對告訴人身體致命部位造成何嚴重損害，且見告訴人退後即未續行攻擊，與殺人未遂構成要件不符，而聲請簡易判決。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南19歲高職生因女性友人求助遭前男友跟蹤，他協助載人時遭對方遷怒持利刃攻擊受傷，被害人指控自己遭割頸43.5公分，送醫縫合百針才保住性命，警方將全案依殺人未遂罪嫌移送後，檢察官卻以傷害罪嫌聲請簡易判決，根本就是輕縱。對此，南檢強調，檢察官認為無殺人故意，確實與殺人未遂罪的構成要件不符。

這起案件發生在2022年2月23日晚間6時許，嫌犯鄭姓男子（20歲）因不滿前女友何姓女子，欲搭被害人的轎車離去，遷怒被害人，持剪刀與被害人發生拉扯、扭打，導致被害人頸部、左臉、右耳、頭部共四處撕裂傷。永康分局警方到場逮人並起出做案剪刀，全案偵訊後依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

被害人事後收到檢方的「聲請簡易判決處刑書」，內容指被害人與犯嫌素不相識，未對被害人身體致命部位造成嚴重損害，在未有人上前制止下，被告見被害人退後未續行攻擊，難認被告基於殺人犯意而犯行，核與殺人未遂之構成要件不符，因而以傷害罪嫌聲請簡易判決。但被害人家屬對於犯嫌可能獲得輕判，而且只要繳納罰金，感到十分不滿，也無法難以接受檢方作法。

針對被害人指控，台南地檢署指出，傷害和殺人的判斷，並根據案情所有主客觀事實認定，檢察官已把判斷依據敘明在聲請簡易判決處刑書上。

根據檢方簡易判決處刑書，鄭嫌於2022年2月23日下午6時許，騎機車前往台南市永康區欲與其何姓前女友見面，因不滿何女欲乘坐友人鄭姓男子所駕駛之自用小客車離去，兩人發生口角，鄭嫌基於傷害他人身體之犯意，從機車置物箱中取出剪刀1把，徒手以剪刀之刀刃攻擊被害人，雙方發生拉扯、扭打，致鄭受有頸部3.5公分之撕裂傷、左側頭部1.5公分之撕裂傷、左側臉部4公分之撕裂傷、右側耳2公分之撕裂傷等傷害，警方據報到場處理，並在草叢內扣得作案剪刀1把，核被告所為犯刑法傷害罪嫌。

檢察官認為，被害人接受警方偵訊時曾說：「我與鄭之肢體衝突結束，是因為我後來向後退，鄭才沒有繼續出手，沒有人上前制止；衝突結束後我便打電話撥打119請救護人員到場，並坐在上等等語」；證人也證稱：「兩人發生肢體衝突，是打到流血後自己停止，沒有其他人上前制止，衝突結束後鄭便打電話請救護人員到場等語」，顯示兇嫌持剪刀攻擊被害人後，尚未對身體致命部位造成嚴重損害，見到被害人退後即未繼續攻擊，且被害人赴醫院急診治療四小時後就離院，並不構成殺人未遂罪，因此才以傷害罪聲請簡易判決處刑。