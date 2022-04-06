撞一家4口下跪也沒用　坐收租金不賠錢...BMW男再收押2個月

▲酒駕照是的黃子洋（中）被裁定延押2個月。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，高雄地檢署依殺人罪起訴黃男，黃子洋在地方法院開庭時對家屬下跪磕3個響頭道歉，但家屬痛批他噁心；高雄地院今（6）日召開延押庭，黃子洋在庭上表示，由於一直沒有獲得家屬的諒解，因此也不希望爭取交保，法官審理後裁定延押2個月。

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前完全沒有剎車撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林和兩個女兒受傷。

▲黃子洋去年酒駕肇事撞一家四口。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

檢察官調查後依殺人罪將黃男起訴，高雄地方法院2月召開準備程序庭時，黃子洋和被害家屬都親自出庭，黃子洋在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜。

但被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，痛批這樣的道歉「根本噁心」，由於黃子洋羈押期即將屆滿，高雄地院今天召開延押庭，黃子洋在庭上表示，由於一直沒有獲得被害家屬的諒解，所以並不期待被交保。

黃子洋的辯護律師指出，黃子洋名下的房子目前市價約1800萬元，貸款還有193萬左右，但在調解過程中，黃的二姐向法院聲請異議，認為房子是媽媽一生的積蓄，現在媽媽癱瘓住院，雖然出租收租，僅能拿來當媽媽的醫藥費，主張黃子洋不能處分這間房子，因此整個調解過程卡住。

法官也詢問黃子洋是否還有其他籌款賠償被害家屬的方法？但黃子洋表示，就算交保出去，親屬和朋友也因為他沒有任何抵押品，不太可能借他錢，法官最後裁定，諭知黃子洋延長羈押2個月。