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住家辦公室被搜出現金2890萬　中油「最貪執行長」狂A錢再押2月

中油煉製事業部執行長徐漢。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

▲中油煉製事業部執行長徐漢。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌與業者過往甚密，收受賄賂，檢、廉專案小組1月發動搜索，在徐漢辦公室和住家查扣2890萬不明款項，向法院聲請羈押徐漢及劉姓白手套獲准，由於羈押期限已到，橋頭地院裁定徐漢延押；另外，專案小組在擴大清查後，又陸續傳喚多名關係人到案，一名中油黃姓退休經理被懷疑涉案，他雖否認，但仍被檢方向法院聲請羈押獲准。

▲▼檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢方查扣大批不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，由於徐漢涉案情節重大，因此地院裁定徐漢延押2個月。

在案情方面，專案人員懷疑其中的1710萬可能是其他標案的得標廠商送的，在農曆春節過後向中油公司調閱他經手核定的可疑標案，逐一清查過濾，結果發現一名退休黃姓經理、承辦人員和其他標案廠商等6人，疑與1700萬賄款有關，經傳喚到案後，黃否認，遭羈押禁見，其餘人交保或飭回，案情有擴大的趨勢。

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