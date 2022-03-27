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大陸 大陸焦點 特派現場

36歲未婚妻命喪東航空難！他整夜痛哭：在一起的5年，每天都很甜蜜

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方26日宣佈，東航失事航班上的132名人員已全部遇難。其中一名36歲死者藺河如（以下均為化名）當天計畫去見在廣州的未婚夫，結果搭上死亡航班。其未婚夫黃寧忍不住痛哭，「在一起的5年，每一天都很甜蜜。」

▲▼ 東航墜機,未婚妻上死亡航班。（圖／澎湃新聞）

▲黃寧給未婚妻發訊息，卻一直等不到回覆。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，21日事故發生當天，黃寧來到廣州白雲機場接未婚妻，等了許久人還是沒來，他心想「會不會是自己守的出口錯了呢」。下午3時40分，他給未婚妻發訊息，「你為什麼不發那（哪）個出口？是哪個出口給我呀？」、「不是3點就到嗎？現在都快4點了」、「我擔心了。過了一個半小時」。

等不到回覆的黃寧在煎熬中等待，2個小時的時間他給未婚妻打了十幾個電話，均無人接聽。到了下午5時許，一位友人和他說，有一架從昆明飛廣州的飛機出事了，黃寧這才知道，未婚妻坐上了墜毀班機，他當下整個人都懵了，直接癱坐在地上，「從沒想到這樣的事情會發生在自己身上。」

▲▼ 東航墜機,未婚妻上死亡航班。（圖／澎湃新聞）

▲兩人的合照。（圖／澎湃新聞）

報導稱，兩人是2017年在一家餐館相識，黃寧經過一年的追求順利抱得美人歸，今年春節雙方互相拜見了對方的父母、親友，並商量好等過了36歲的「本命年」就去結婚，計畫要生個小孩。

在黃寧的心中，已經在一起5年的藺河如早已是他的妻子，「她的家人都對我很好，我喊她父母『爸爸、媽媽』，她的父母喊我『女婿』，弟弟、弟媳喊我『姐夫』。」

出事的第一晚，黃寧一夜沒睡。半夜，他和藺河如的朋友聊天，大家都一起哭得稀裡嘩啦。22日在政府的統一安排下，黃寧到了梧州，他心裡清楚知道，飛機失事乘客生還的概率很小，但還是期待奇蹟，「我是抱著希望來的。這次來，最大的心願就是找到她。」

在記憶里，黃寧想到的都是藺河如的好，「我們幾乎不吵架，一吵幾句的話我就抱著她，然後跟她說我錯了，別生氣了，好不好？每次她都會很開心地接受。」

黃寧說，他們在一起5年了，「每一天都很甜蜜」，他們早已是一家人了。

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