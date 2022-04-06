快訊／苗栗破功！父染疫兒居隔「陰轉陽」　足跡跨大湖、頭份賣場

▲苗栗縣出現居家隔離陰轉陽確診者，衛生局公布足跡疫調，也立刻進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣出現居家隔離中陰性轉陽性個案，男性29歲案25245，為台北市確診案23849之子，於接獲其母確診後與妻子和兒子自4月1日晚上8點起於泰安鄉山區開設的民宿中進行居家隔離。5日下午通報衛生局居家快篩陽性，衛生局將一家3口送至醫院進行PCR採檢，5日晚上PCR報告呈陽性已於醫院收治；其妻及兒為陰性。

苗縣府指出，案25245為台北市確診案23849之子，於接獲其母確診後與妻子和兒子自4月1日晚上8點起於泰安鄉山區開設的民宿中進行居家隔離。案於4月5日下午2點通報衛生局居家快篩陽性，衛生局立刻通報消防單位將一家3口送至醫院進行PCR採檢，4月5日晚上6點PCR報告呈陽性已於醫院收治；其妻及兒報告為陰性（繼續返民宿居家隔離）。

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其所涉之公共場域足跡橫跨大湖鄉及頭份市大賣場，也已進行清消，依據感染風險評估後共匡列29位密切接觸者採檢後列為居家隔離8人(本縣2人；外縣市6人)；自主或自我健康監測21人，持續進行疫調。經調查實聯制共621筆，衛生局已發放簡訊通知採檢。民眾如有足跡重疊或染疫疑慮可於今（4/6） 日晚上5點至9點到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢。

另外，5日公告外縣市本土確診案例（案24684）於4月2日至本縣頭份市用餐， 20位密切接觸者採檢全數陰性，全列為居家隔離；有足跡重疊或染疫疑慮至醫院採檢者有24人PCR報告亦全數陰性。

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