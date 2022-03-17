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天兵爸衝大湖採草莓！一下火車「找不到果園」　真相傻眼了

▲▼大湖草莓。（圖／農糧署北區分署）

▲大湖草莓。（圖／農糧署北區分署）

記者曾筠淇／綜合報導

大湖草莓相當有名，就有一名男網友日前跑去採草莓，並在上班時分給同事吃。同事得知那是「大湖」草莓後，後來也帶著妻小去當地採，只是抵達目的地後，卻遲遲找不到草莓園，一直到回公司問清楚，才知道自己跑錯地方。超扯貼文曝光後，讓不少網友看傻眼。

「是我沒說清楚還是他沒搞清楚？」這名男網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼文，提到他2月跑去大湖採草莓，後來上班也分了些給同事吃。其中一個同事吃了後，便問說草莓哪裡買？原PO則說是大湖草莓，「蠻有名的，從那邊的果園採回來的。」

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日前上班，那個同事一臉哀怨的跑去找原PO，說「我帶著老婆孩子搭火車要去採大湖草莓，可是到了最後卻找不到草莓園，你採的草莓園到底在哪裡？」原PO面露狐疑反問，你搭火車去哪裡採草莓？同事則回應，他是搭去「大湖火車站」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲同事跑錯地方了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

聞言，原PO傻眼直喊，「大湖草莓在苗栗，大湖火車站在高雄，你跑錯了啦！」真相大白後，同事也不禁抱怨，「你怎麼不說清楚，我們家白跑一趟。」

對此，原PO臉上三條線，因為這種感覺就像是大溪豆干很有名，結果卻跑去宜蘭的大溪火車站找豆干一樣。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「這太好笑了」、「好單純的同事」、「天兵搞笑組」、「自己不先做好功課」、「像景美火車站不在景美（在花蓮）」、「出門不會查資料的喔！傻眼，有這種爸爸」、「竟然連資料也不查就帶老婆、孩子去，可怕」、「應該叫他在高雄隨便找間超市買草莓」、「這老公是奇葩，老婆也跟著天兵！果然能成一家人」。

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