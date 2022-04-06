25歲通緝犯開贓車遇警加速逃　匝道口自撞「濺血昏迷」被逮

▲板橋一名通緝犯開贓車遇警盤查拒檢，卻在快速道路匝道口自撞受傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名25歲的詐欺通緝犯，6日凌晨4時許開著贓車，行經板橋區文化路一段與公館街口，被警員發現車牌資料有異，準備上前盤查時，卻加足油門準備開上台65快速道路逃逸，行經匝道入口彎處時，高速自撞路旁護欄，犯嫌當場受傷，意識不清被送醫急救。警方已派員到醫院進行戒護，全案將依詐欺、竊盜罪嫌移送。

▲王男開著贓車自撞匝道護欄，右側車身嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，後埔派出所2名警員在巡邏途中，發現一輛銀色轎車行跡可疑，經查詢車牌資料，顯示該車已被通報失竊，於是上前示意停車，孰料駕車的王男因涉詐欺遭通緝，竟心虛加速逃跑，一路往台65快速道路方向急駛，警員見狀也立即追上，同時通報線上支援圍捕。

王男一路開上台65板橋匝道，準備開往土城方向，卻因車速過快，在匝道彎處自撞路邊護欄，整輛轎車右側車頭全毀，後方趕到的警員見王男撞車，衝上前利用警棍破窗，將他拖出車外，其右眼角、右腳因撞擊力受傷，意識不清被送往亞東醫院急救。

▲警方在現場進行交管，搜車後未查獲違禁品。（圖／記者游宗樺攝）

警方已派員在事故現場拍照採證，同時派員到醫院進行戒護，經酒測，警方已排除王男酒駕，搜車後也未在車上找到違禁物品，全案將依詐欺、竊盜罪嫌移送法辦。