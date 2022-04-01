車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

▲專裝可憐詐車資的借錢哥，日前轉戰台北市府轉運站扮成「白帽長髮女」重施故技。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子詹慕霖最近10年時常在台北車站徘徊，向路過旅客謊稱阿嬤過世、父親中風，裝可憐借錢返鄉，日前他才因詐欺案服刑出獄，又重操舊業，戴上長髮假扮成女性，轉戰台北市府轉運站向人借錢，3月21、22日兩天就騙了5名旅客，警方將他逮捕到案後，法院以有再犯之虞將他收押，台北地檢署1日迅速偵結將他再次提起公訴。

31歲的詹慕霖至少從2010年開始，在台北車站在自動售票機附近，伺機尋找行色匆匆的年輕遊客，藉口要回南部奔喪，但身上現金不夠，日後再匯款歸還，由於被攔下的被害人大多真的在趕時間，給了錢就走，過去10年已經累計了45次相同手法詐騙紀錄，被網友稱為「借錢哥」。

日前有民眾報案，市府轉運站也出現了一位「借錢姊」，四處找民眾借錢返鄉，商借500元到3000元不等車資，如果民眾不願意，他還會跟上糾纏，大多人因不耐煩而掏錢，警方查出這名長髮借錢姊，根本就是詹慕霖戴假髮喬裝打扮，火速向檢察官聲請拘票，將他拘提到案，並當場查口作案用假髮、側背包、手機及贓款800元新台幣，詢後依詐欺罪嫌將他移送法，經檢察官聲押獲准後，再依詐欺罪嫌起訴。