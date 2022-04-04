綠卡渣男扮哈佛醫騙婚生2女！岳家慘淪ATM　他金身把妹繼續騙

▲洪男買假來的醫生識別證騙婚，又在網路上追求多名女子騙財，友人看不下去報警舉發。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

一名洪姓男子從網路上購買假的美國醫師識別證，還謊稱是美國哈佛大學醫學院學生，不但因此騙得美嬌娘，生下2名女兒，還繼續在網路上以假醫師身分偏財騙色，一名盧姓友人質疑洪男的作為不妥，洪還大喇喇傳訊息炫耀「我依然持有美國醫師資格、要看ID嗎？」盧男看不下去決定向警方舉發，高等法院依偽造特種文書罪，判洪男有期徒刑5個月定讞，不得上訴。

宛如電影《神鬼交鋒》劇情真實上演，洪姓男子少年時被父母送到美國唸書、持有綠卡，但他假冒哈佛大學醫學院高材生，瞞天過海騙到趙姓女子並結婚生下2女，不但屢次向岳父家開口借錢出資醫學院學費，同時還到處以假美國醫生證件追求多名女子，編造忙碌的醫師生活，用話術拐騙女子借錢、送禮物給自己。

而一名盧姓友人知道洪男根本不具醫師身分，他對如此誇張行徑提出質疑，認為這樣瞞騙的行為不恰當，洪男還以LINE傳訊道「我目前依然持有美國醫師資格、要看ID嗎？」並拍下假醫師證件的正反面給盧男看。

盧姓友人看不下去洪男惡行，拿著對話證據報警舉發，法院曾函請衛福部查證洪男是否為哈佛大學醫學院畢業，但回覆查無洪男在美國的相關學位，自然無法取得美國醫師執照、並在美國醫療院所執行業務的資格，認為洪男持偽造的識別證屬實，一審依照偽造特種文書罪，判刑5個月，可易科罰金，沒收偽造的識別證件。

洪男對於持偽造的醫師識別證坦承不諱，但提出單憑這點無法判斷有故意欺騙他人之嫌而上訴，高等法院審理後認為洪男假冒高學歷、高社會地位，無非是想進一步吸引民眾，尤其未深思熟慮之女性青睞，犯後不願坦然面對所為、抗辯狡詐，對是否就學、學歷真偽等供詞反覆，顯然有意隱瞞而非徹底知錯、有再犯之虞，於是駁回洪男上訴定讞。