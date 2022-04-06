為1.2萬薪水讓「岳父死2次」！無良男騙6天喪假　公司氣炸提告

▲新北一名男子為詐領喪假薪水，變造岳父死亡證明書，遭公司提告求償。（示意圖／Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名郭姓男子在某科技公司任職不到一週，竟偽造岳父死亡證明書，向公司請6天喪假，詐領共1萬2400元薪資，公司驚覺有異，向前東家查證，發現郭男以同樣手法向前一間公司請喪假，怒而將郭男告上法院。新北地院依變造公文書罪，處1年2月，緩刑3年，並提供60小時義務勞務。

判決指出，43歲郭男的岳父去年2月28日過世，3月2日相驗後發給家屬屍體證明書。從去年3月9日開始，郭男進入某科技公司擔任業務，竟意圖詐欺取財，竄改岳父的死亡與開立證明書時間成「110年3月13日」，變造證明書影本，公司因而受騙，批准郭男於3月16日請喪假。

怎料，郭男於3月26日再次以同樣方式申請，公司同意其從3月29日至4月1日、6日請喪假，並支付6天薪資共1萬2400元。

直到郭男前東家告知，其已在3月2日以相同理由請喪假，公司才驚覺遭騙，向前東家查證核對確認後，憤而向郭男提出告訴。

新北地院審酌被告係具備一般智識程度及社會歷練之成年人，竟變造死亡證明書，申請喪假進而詐取薪津，損害公司利益，惟念其已當庭賠償1萬2400元，足認其尚有悔意，應知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑3年，並提供60小時之義務勞務。