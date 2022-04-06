冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣　央行：損害莊嚴形象

▲大陸官方重懲人「冥」幣。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

清明節是祭祀用品消費的高峰期。近日，大陸浙江瑞安市、新疆裕民縣、湖北房縣、江西廣昌縣等地監管部門，對違法製售仿造人民幣圖樣的冥幣的商家進行查處。許多家「陰間ATM」因此被市場監管部門立案調查，也有檢察機關對商家銷售「仿人民幣」冥幣的行為啟動公益訴訟辦案程式，進行立案調查。

據《澎湃新聞》報導，據瑞安新聞網報導，3月28日，浙江瑞安市市場監管綜合行政執法隊針對違規生產經營冥幣仿「人民幣」現像開展專項執法行動，當日共立案4起，扣押仿人民幣的冥幣365萬張。

該局執法人員在執法時發現，2家印製廠家和2家商舖存在生產經營人民幣圖樣冥幣的行為，冥幣的顏色、尺寸、圖案等都與當下流通的第5套人民幣相似。執法人員依法予以立案查處，同時，扣押的368萬張人民幣圖樣的冥幣將依法集中銷毀。

另據秦楚網報導，清明節前夕，湖北省房縣公安局經偵大隊會同縣人行、市場監管部門在檢查中發現，有少數商家將仿製人民幣圖樣的冥幣混在祭祀商品中銷售。針對以上情況，檢查組現場發放宣傳資料350餘份，依法當場收繳印有人民幣圖樣、「銀行」字樣的「仿真」冥幣1000餘捆，並對攤主予以警告、教育。

江西省廣昌縣公安局公眾號發布消息稱，3月31日，該局經偵大隊聯合縣人民銀行、縣農商銀行、縣市場監督管理局、縣金融辦對全縣祭祀用品市場開展仿人民幣冥幣專項清查行動。經查，部分店內銷售的冥幣在規格大小、裝飾圖案、光變面數字和人民幣十分相似。檢查組依法責令存在此類違法行為的商家迅速下架仿人民幣冥幣，並對商家進行了法律法規的宣講，本次專項清查行動共繳毀各類仿人民幣圖樣的冥幣100餘包。

新疆裕民縣人民檢察院3月31日消息稱，該檢察院人員在專項排查中發現，有商家在攤位上擺放著高仿人民幣以及使用已故人民領袖的肖像印製的冥幣，其「高仿版」人民幣大小與真實人民幣基本吻合，紙質雖薄，但圖樣完全吻合，連盲文、浮水印，和金線都極其相似。唯有「中國人民銀行」的字樣更換成了「中國冥民銀行」，但字體未變，不仔細端詳，幾乎能以假亂真。

《中國人民銀行法》第44條規定，在宣傳品、出版物或者其他商品上非法使用人民幣圖樣屬於違法行為，中國人民銀行應當責令改正，並銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，並處5萬元以下罰款。

中國人民銀行上海總部4月4日發佈倡議書稱，自覺抵制非法冥幣，維護人民幣莊嚴形象。清明節將至，目前有一些不法商家趁機非法使用人民幣圖樣製作、銷售祭祀用品，嚴重損害人民幣作為法定貨幣的莊嚴形象，有違社會公序良俗。央行倡議市民做良好營商環境的踐行者，自覺抵制非法使用人民幣圖樣製作、銷售祭祀用品的行為；通過網路祭掃、鮮花祭掃、書寫家書、植樹踏青等綠色文明祭掃方式緬懷逝者。

