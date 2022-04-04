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上海疫情大爆發「本土日增9006例」！外省超6千名醫護趕赴支援

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情確診數持續創新高，上海市衛健委今早（4日）通報，新增本土425例，新增無症狀感染者8581，合計9006例例，比前一日再增加780例。為協助上海市控制疫情，據《央視》報導，昨天約6000名外地醫護人員抵達上海，將入駐方艙醫院。此前，江、浙兩地已有逾6000名醫護援滬。

上海衛健委4 日通報新增土新冠肺炎確診病例425例和無症狀感染者8581例。其中71例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，7例確診病例和7920例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海這波疫情已有超過5萬人染疫，九成多為無症狀感染者，官方堅持的「動態清零」政策。解放軍軍隊3日抽調2000多人，此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位。此外，包括天津、江西、山東、江蘇等省均已抽調1000至2000多名不等的醫療團隊抵滬，協助上海醫療救治、核酸檢測等工作。

大陸衛健委4日通報，新增本土病例1366例（吉林836例，其中長春市574例、吉林市244例、白城市10例、四平市5例、白山市3例；上海425例，其中浦東新區141例、閔行區65例、徐匯區34例、寶山區31例、楊浦區29例、靜安區28例、普陀區21例、黃浦區16例、長寧區15例、嘉定區14例、虹口區11例、松江區8例、奉賢區5例、金山區3例、青浦區3例、崇明區1例；福建16例，其中泉州市13例、廈門市3例；黑龍江15例，其中哈爾濱市12例、大慶市2例、佳木斯市1例；江蘇10例，其中鹽城市7例、南京市1例、徐州市1例、宿遷市1例；四川10例，其中成都市9例、樂山市1例；浙江8例，其中寧波市3例、杭州市2例、溫州市1例、嘉興市1例、湖州市1例；青海7例，其中西寧市5例、海東市2例；山東6例，其中青島市3例、濟南市2例、煙台市1例；海南6例，其中海口市2例、三亞市2例、瓊海市2例；廣東5例，其中廣州市4例、珠海市1例；山西4例，均在太原市；安徽4例，其中阜陽市3例、淮南市1例；江西4例，其中南昌市2例、撫州市1例、上饒市1例；河北3例，均在邯鄲市；河南2例，其中鄭州市1例、滑縣1例；貴州2例，均在黔西南布依族苗族自治州；北京1例，在大興區；湖南1例，在婁底市；陝西1例，在西安市。

全大陸新增本土無症狀感染者11771例（上海8581例，其中浦東新區3529例、閔行區869例、黃浦區813例、徐匯區464例、寶山區431例、嘉定區410例、楊浦區344例、靜安區315例、普陀區304例、松江區258例、青浦區217例、虹口區178例、崇明區143例、奉賢區117例、金山區99例、長寧區90例；吉林2742例，其中長春市2346例、吉林市393例、白城市2例、白山市1例；河北108例，其中邯鄲市54例、保定市53例、邢臺市1例；安徽69例，其中淮南市51例、阜陽市13例、蕪湖市3例、合肥市1例、馬鞍山市1例；江蘇49例，其中宿遷市19例、蘇州市11例、鹽城市10例、南通市6例、徐州市3例；遼寧39例，其中沈陽市30例、營口市7例、鞍山市2例；江西39例，其中南昌市33例、撫州市3例、上饒市3例；福建26例，其中泉州市25例、福州市1例；海南21例，其中三亞市20例、海口市1例；河南20例，其中周口市13例、鄭州市3例、永城市3例、信陽市1例；山東13例，其中臨沂市6例、棗莊市3例、濟南市2例、菏澤市2例；浙江10例，其中嘉興市6例、溫州市2例、杭州市1例、寧波市1例；黑龍江9例，其中佳木斯市5例、哈爾濱市4例；湖北9例，其中隨州市4例、黃石市2例、荊州市2例、武漢市1例；廣東9例，其中東莞市4例、廣州市2例、珠海市1例、佛山市1例、肇慶市1例；四川9例，其中成都市4例、樂山市3例、資陽市1例、涼山彝族自治州1例；新疆6例，其中巴音郭楞蒙古自治州4例、烏魯木齊市2例；雲南3例，其中德宏傣族景頗族自治州2例、昆明市1例；甘肅3例，均在蘭州市；天津2例，均在南開區；湖南2例，均在長沙市；山西1例，在太原市；重慶1例，在南岸區。

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