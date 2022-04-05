媽祖起駕倒數！台中連3天設大甲接種站　可打高端、莫德納、AZ

▲大甲媽祖將於4月8日晚上11點起駕，進行為期9天8夜的繞境進香活動。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

大甲媽祖將於4月8日晚上11點起駕，進行為期9天8夜的繞境進香活動。由於疫情升溫，廟方要求參與遶境活動民眾須完成3劑新冠疫苗接種。台中市政府也派出行動防疫車，明（6）日起一連三天，在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打。

大甲鎮瀾宮要求，所有參與遶境活動的民眾以及採訪媒體，都必須完成3劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「3OK」識別證。市府表示，明（6）日起至及4月8日止每天下午1點至3點在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打，另台中市還有478家(大甲區14家)新冠疫苗接種合約院所，請信眾把握機會儘速接種。

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衛生局指出，統計至4月4日上午8點為止，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5750人，全人口涵蓋率87.38%；第二劑接種230萬8312人、涵蓋率82.14%；基礎加強劑接種3萬8,318人、涵蓋率1.36%；第三劑(追加劑)接種141萬0535人、涵蓋率為50.19%。