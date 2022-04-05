大甲媽起前驚爆216確診！南瑤宮跟進奠安宮　禁香客入內休息飲食

▲大甲媽繞境將於4月8號起駕。（圖／資料照）

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

一年一度大甲媽祖遶境活動將於4月8日（農曆3月8日）起駕，但新冠疫情在各地多點爆發，接連幾天確診超過百例，今天更是爆量216例，繼彰化北斗奠安宮開出第一槍、禁止香客入內休息住宿後，彰化南瑤宮今也貼出公告，將遵守防疫規定因應措施，跟進不提供食宿、採取時段管制，香客需多加留意。

為期9天8夜的宗教盛事大甲媽遶禁即將展開，往年都會吸引超過數十萬信徒參與盛會，但面對疫情升溫的壓力，大甲媽回鑾必經的彰化奠安宮先前開出全台第一槍，公告今年將不提供香客廟內休息及住宿，請參與民眾利用奠安宮停車場搭設的浴廁與休息區，疫情期間盡量以防疫為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲配合防疫，奠安宮開全台第一槍，公告不提供大甲媽遶境期間休息與食宿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而近日確診人數仍居高不下，彰化市南瑤宮今也貼出公告、跟進防疫規定，將不提供大浴室、住宿、餐飲（義工不煮食任何食物），禁止在廟內飲食。廟內禁止群聚席地而眠，休息時務必戴好口罩，維持適當距離。

配合警方管制，出入南瑤宮將採取時段管制措施，廟方視疫情狀況，防疫優先，依照疫情指揮中心之指引隨時彈性調整，周邊交通管制將於4月9日16：00至4月10日2：00，仁愛路至南平街口及牌樓前廣場，禁止汽機車進入，參與活動民眾須完成第三劑疫苗接種，並出示證明。

值得一提的是，往年大甲媽回鑾遶經彰化員林福寧宮，都會準備豬腳爌肉給信徒們享用，這也是許多信眾們最愛的一味，連鎮瀾宮董事長顏清標都曾大讚豬腳控肉屬員林的最好吃，但無奈今年碰上疫情攪局，福寧宮已決定將大鍋的豬腳爌肉改為發放個人飯盒，希望防止疫情延燒之外，還是能照顧到參與信眾的溫飽。

▼往年大甲媽祖遶境駐駕福寧宮，大批信徒跟隨。（圖／記者唐詠絮攝）