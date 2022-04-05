愚人節一到班就被解雇　結局太驚人！員工加薪升遷主管被開除

▲這名員工愚人節當天才一上班，就被團隊主管通知解聘。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一樁愚人節玩笑鬧大，一名員工在愚人節上班當天被主管告知解雇，只好默默收拾個人物品離開公司，沒想到主管後來才說這只是玩笑話，要求返回公司上班，但員工火大拒絕。最終結局是，這名員工加薪升遷，而亂開玩笑的主管則被公司開除。

國外網站boredpanda報導，這名員工愚人節當天才一上班，就被團隊主管通知解聘，對方笑了笑之後離去，而員工只好花費2小時收拾物品，刪除自己手中的客戶名單，離開公司返家。不過員工到家後卻接到主管電話，詢問為何在辦公室找不到人，到底去哪裡。

員工對此相當傻眼，直說「你把我開除了，為何我還要工作」，而主管聽完就回「是愚人節耶，只是開玩笑，趕快回來」。不過主管當場被拒絕，員工也告知決定向人資部門申訴，準備好好休息幾個月，接著掛上電話。

這狀況讓整個團隊慌了，主管傳了至少72封簡訊、留下13通語音訊息，期盼員工能回來上班。但員工並未理會，在雙方冷靜下來後，與人資、律師、公司高層等人一同開會。

最終，這名員工獲得升遷加薪，拿到額外4周休假，而原本的主管則被開除，由團隊其中一人升遷替補職位空缺。不過員工也說，主管問題其實很多，過去曾被投訴過騷擾，不單單只是因為這件事。