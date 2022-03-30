有牌保姆「獨留1歲嬰在家」　他憂檢舉打壞關係！網狂勸：別等了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

一名網友發文提問，關係不錯的鄰居在當保姆，現在有兩個未滿6歲的寄養童要照顧，不過最近發現保姆帶大的出門時，都會把小的放在家裡，雖然保姆說家裡有其他人可以幫忙照顧，但因為法律規定，讓他不知道到底要怎麼跟保姆說，又怕檢舉對方會傷了鄰居關係。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文提到，鄰居是保姆，現在有顧兩個寄養童，一個是4歲多、正在上幼稚園，另一個1歲多由保姆自己帶。原PO指出，「之前保姆載大的上幼稚園時，都會把小的一起帶出去，最近發現保姆出門時都沒有載那個小的出門，之前試探性問過保姆，說有家人幫忙照顧。」

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原PO近日看到保姆從幼稚園接大的回家，卻沒有看到小的孩子，詢問保姆才得知因為小的在睡午覺，所以把他留在家中，而從幼稚園到家的車程大概20分鐘，原PO對此感到相當擔心，怕1歲多的小孩獨自在家會有危險，但保姆卻回說「不會啦，我把他放嬰兒床，而且他很乖」。

▲原PO擔心留1歲小孩自己在家會有危險。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO提到，法律有規定6歲以下兒童不能單獨留在家中，且對方又是保姆身分，覺得不太妥當。但他又礙於與這位鄰居的關係不錯，且自家小孩之前也有給對方帶過，不知道該怎麼跟保姆說比較好，又怕直接檢舉會傷了鄰居關係，因此發文求助網友。

文章一出，有不少網友認為，還是不要心存僥倖，等到悲劇發生才後悔莫及，「一定要發生了悲劇，才悔不當初嗎？」「你不檢舉，出人命你會很自責，而且保母會揹官司，還不如檢舉，讓他不要再這樣」、「超危險……可以匿名通報社會局，會有人來調查，但不會透露是誰通報的」、「現在猶豫，出人命會很後悔，好好跟對方說，持續關注，不然幫忙顧一下」。

▲不少網友都勸原PO要檢舉。（圖／翻攝自PTT）