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新北家族墓遭人砸爛　他心痛「骨灰混在一起」：阿嬤不知被撒去哪

▲▼新北家族墓遭人砸爛　他心痛「骨灰混在一起」：阿嬤不知被撒去哪。（圖／翻攝自臉書粉專／八號商店）

▲土城一處家族墓地遭不肖人士闖入砸爛，家屬心痛徵求忠義路監視器畫面。（圖／翻攝自臉書粉專／八號商店）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城區發生一起駭人破壞案，有不明人士闖入當地邱姓家族的墓室，砸破室內所有骨灰罈，還將骨灰相互混在一起。親人發現後怵目驚心，既心疼又氣憤，不禁痛罵「阿嬤的骨灰不知道被撒到哪去」，盼熱心民眾提供忠義路上監視器，讓他們早日抓到兇手。

臉書粉絲專頁「八號商店」5日幫朋友發文求助，有不肖人士闖入家族墓，打破大量骨灰罈，還將父親的骨灰撒出，與其他親戚混在一起，連阿嬤的骨灰也被撒到不知何處，「對先人大不敬」。照片中可見，大大小小約10多個骨灰罈被打碎，現場滿目瘡痍，隨處可見外露的骨灰，以及大量碎片。

▲▼新北家族墓遭人砸爛　他心痛「骨灰混在一起」：阿嬤不知被撒去哪。（圖／翻攝自臉書粉專／八號商店）

▲每一個骨灰罈都被砸破，導致內部骨灰撒出。（圖／翻攝自臉書粉專／八號商店，下同）

許多網友看完紛紛大罵，「太缺德了吧，這人會有報應」、「太誇張了」、「禍不及祖宗」、「都不怕會有現世報嗎？」、「這是多大仇恨阿！小心祂們夜夜站床頭」、「盡快找法師重新用好祖先，不然怕影響後人不安寧」、「先報警，不要移動任何東西先，才能讓警察存證」。

對此，一名知情網友也回應，「謝謝粉專小編分享，這個是我朋友他們的家族墓，下午有報警了，鑑識小組也有去採樣了」，盼早日將兇手繩之以法。

▼家屬氣憤表示，兇手亂撒骨灰，導致父親和其他親戚的骨灰混在一起，連阿嬤的骨灰也不知所蹤。

▲▼新北家族墓遭人砸爛　他心痛「骨灰混在一起」：阿嬤不知被撒去哪。（圖／翻攝自臉書粉專／八號商店）

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