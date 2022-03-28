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清明祭祖墓地火警頻傳　無人機空投水袋供民眾滅火

▲▼有鑑於清明期間民眾掃墓祭祖火警頻傳，消防人員除現場發放水袋外，也無人機吊掛水袋，即時「空投」供民眾澆熄餘燼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲有鑑於清明期間民眾掃墓祭祖火警頻傳，消防人員除現場發放水袋外，也無人機吊掛水袋，即時「空投」供民眾澆熄餘燼。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

每年的清明期間，高雄市田寮區的墓地火警頻傳，也造成消防人員疲於搶救，為了降低掃墓祭祖的火災風險，高市消防局第五大隊規劃重點期間(3月26、27日，4月2日至5日)由田寮消防分隊派員在主要墓地駐點警戒執行防火宣導，再利用消防新利器「遙控無人機」協助警戒任務。

▲▼有鑑於清明期間民眾掃墓祭祖火警頻傳，消防人員除現場發放水袋外，也無人機吊掛水袋，即時「空投」供民眾澆熄餘燼。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局利用無人機的機動特性，於空中進行防火宣導語音廣播，提醒民眾防火意識。也於現場發放水袋外，再運用無人機吊掛水袋，即時「空投」供民眾澆熄餘燼。最後透過無人機「空中巡邏」紅外線感測熱源，精準提供熱源位置供消防人員撲滅火勢。

▲▼有鑑於清明期間民眾掃墓祭祖火警頻傳，消防人員除現場發放水袋外，也無人機吊掛水袋，即時「空投」供民眾澆熄餘燼。（圖／記者吳世龍翻攝）

為了能超前部署預防山林火災外，田寮消防分隊協調區公所事先清除各墓地周圍雜草，亦協調林務局旗山工作站進行阻燃劑噴灑，透過移除可燃物及環保無毒阻燃劑噴灑作業，進而有效開闢防火巷避免火勢延燒，在結合各單位共同努力之下，希冀減少山林火警的發生。

高雄市政府消防局呼籲民眾，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記得」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。若發現林野火災時，應儘速撥打 119火警電話報案。

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