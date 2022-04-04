台灣美術院院士大展作品聯展　即起至4／22台東美術館展出

▲台灣美術院院士大展作品聯展，即日起至4/22台東美術館展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府、財團法人台灣美術院文化藝術基金會共同合辦的「凝望東方-台灣美術院院士大展」，即日起至4月22日在台東美術館辦理作品展覽暨論文集出版，另將於4月9日下午2點在台東美術館大文創教室舉辦藝術座談會，邀請熱愛藝術的民眾共襄盛舉。

台東縣長饒慶鈴指出，此次展覽將集結台灣美術界教授、畫壇傑出成就且具影響力之藝術家如王秀雄、江明賢、何懷碩、吳炫三、林章湖、林磐聳、陳銀輝、傅申、曾長生、黃光男、詹前裕、廖修平、薛保瑕、謝里法、鐘有輝，並特邀台東在地藝術家林永發、曾興平，共計48位藝術家挑選出70件創作作品聯合展出。

台灣美術院執行長李振明指出，由台灣資深藝術教授自發成立的「台灣美術院」，匯集了台灣美術界之教授菁英、畫壇傑出成就與具影響力者，以從事美術創作與理論研究、促進產學官合作、拓展國際與兩岸藝術交流及資源共享、推動並提昇台灣美術發展為宗旨。創院十載以來，於國內外不斷地展出與陸續舉辦學術研討、座談會，鞏固台灣藝術學根基，並將其研究成果拓展到海外，進行文化外交與藝術交流。

文化處表示，此次展覽「凝望東方：台灣美術院院士大展」展期自即日起至4月22日止，於台東美術館展覽。開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時，展覽活動期間提供團體導覽解說服務，歡迎學校團體預約。