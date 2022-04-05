嫌樓下便當店「開關鐵捲門太吵」！　日男涉監禁虐殺女店員

▲便當店曾被涉案男子投訴開關鐵捲門的聲音太大。圖非當事店家。（示意圖／pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一間便當店日前被住在樓上的男子投訴開關鐵捲門的聲音太吵，沒想到3日就傳出在此工作的女店員失蹤，經過警方調查後，赫然發現這名女員工竟然就陳屍在投訴的男鄰居家中。警方在涉案男子家中發現沾有血跡的刀具，不過由於男子也受傷住院，因此還需要等待他恢復狀態後才能進行審訊，以釐清案情。

根據《讀賣新聞》報導，這名31歲的越南籍女員工原本預計3日上午要到店上班，然而便當店老闆卻在同日上午9時發現她沒有出勤，於是調閱店內的監視器，但卻發現住在便當店樓上的50多歲男子走進店內，隨後女店員也跟著他一起走出店外。

由於該名男子事前曾投訴便當店開關鐵捲門的聲音太吵，因此老闆驚覺有異，連忙跑到樓上的男子家中確認。然而男子開門後卻不耐煩地表示，「我什麼都不知道。」隨後便關門趕人。老闆最後只好報警處理，而警方接獲通報後，在3日晚間再度找上男子家中，但是卻無人應門。

警方擔憂男子的安危，於是破門而入，沒想到卻看到男子脖子流血、倒臥在床上，一旁則有沾了血的刀具，緊急將其送往醫院治療，所幸並無大礙。然後事後警方懷疑男子監禁越南籍女店員，因此4日再度前往男子家中並進行搜索，沒想到卻在屋內發現女店員的遺體。

為了確認女店員死因，遺體將交由法醫相驗，待這名住院中的男子身體狀況有所恢復後，警方也會對他進行訊問，以釐清詳細案情。

死亡的越南籍女員工平時與同為越南籍的35歲丈夫同住。丈夫聞訊後悲痛表示，妻子非常喜歡日本，夢想是要回到越南教日文，怎知會發生這樣的事情，現在腦子一片混亂。

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