被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

▲原PO因為單身，被全家當成提款機。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

現代觀念改變，許多人開始崇尚自由的單身生活。但有位網友在《匿名公社》表示，自己因為單身被親情轟炸，「他們覺得單身不用花費」，甚至把原PO當成提款機。

原PO一開頭就喊道，「單身錯了嗎？」並不禁覺得「單身很可憐」，自己每次回家都要被親情轟炸，「他們總覺得單身不用什麼花費，當我很有錢」，原PO的侄兒看到她，就會喊著要去逛街買好吃的東西，「只因為他爸爸說，姑姑不用養小孩很有錢」。

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原PO不平，「連我爸媽看到我，也會一直說家裡哪個電器該換新了」，原PO越想越生氣，明明就沒住家裡也要向她拿錢，「都沒想過我一個人在外租屋的花費也很兇」，而原PO的哥哥甚至還想借50萬，讓她傻眼，「之前已經借了快10萬，他都沒有還」，只要向對方討錢，就拿「養小孩很花錢」當藉口，若原PO拒絕借錢，還會被嗆「一個人生活連50萬都存不到，太愛亂花錢了」。

更誇張的是，哥哥還表示原PO現在借他錢是一種投資，「他說，我老了他小孩會照顧我」，連原PO的爸媽也叫她別計較，這讓原PO氣炸，「投資他小孩，我寧可買股票」，不解哥哥哪來的自信，竟然認為他兒子可以保障自己的未來，「當哥哥的老是想佔妹妹便宜，講出去不怕被別人笑嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「誰親都沒有錢親，你哥那樣的人品我是不相信」，「單身沒錯，是那些愛佔小便宜的人錯了」，「有錢也不干他的事，沒義務幫養小孩」，「親情勒索，別理他」，「錢賺多賺少，是個人本事」。