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蘋果推小型企業訂閱服務　每人月租只要85元起

▲▼蘋果推出全新訂閱服務 Business Essentials。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果推出全新訂閱服務 Business Essentials。（圖／取自蘋果官網）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果公司於台北時間1日在美國推出專為小型企業所設計的裝置管理服務Apple Business Essentials，將協助小型企業管理員工的蘋果裝置，包括iPhone、iPad、Mac及Apple TV ，每個月的月租費將從2.99美元起(約台幣85元起)。

這款Business Essentials主要提供裝置管理與iCloud儲存服務，企業還可額外訂閱AppleCare+。裝置管理服務涵蓋可遠端配置、部署與管理蘋果裝置，其中一項名為Collections的功能允許企業遞送程式及Wi-Fi、VPN或FileVault等設定予使用者，還能在裝置遺失時保護裝置上的資料。

蘋果指出，員工只需使用管理式 Apple ID 在 iPhone、iPad 或 Mac 上登錄他們的工作帳號。登錄後，他們將可以訪問提高工作效率所需的一切，包括新的 Apple Business Essentials 應用程式，他們可以在其中下載可用的工作應用程序。

Apple Business Essentials 也可與公司提供的和個人擁有的設備配合使用，借助 Apple 的用戶註冊功能，員工的個人信息將保持私密，並以加密方式與工作數據分離。

最後，蘋果也說，目前所有客戶都可以享受兩個月的免費試用，包括那些一直在使用 Apple Business Essentials 測試版的客戶，在 iCloud 中擁有高達 2TB 的安全存儲空間，在兩個月的免費試用後，每月員工月租費為每月2.99美元起，而 200GB 空間則是 6.99 美元（約台幣200元），2TB 為 12.99 美元（約372元台幣）。不過目前該項服務僅在美國上市。

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