三招移除iPhone「股市明牌」垃圾簡訊　「+」開頭來電小心有詐

▲跨境詐騙集團手法層出不窮，近期大量釋出股市明牌的垃圾簡訊誘騙民眾上當。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

跨境詐騙手法層出不窮，除了電話攻擊，連iPhone的「iMessage」。不少網友都有收到「股市報明牌」簡訊的經驗，專家表示，看到這類「+」開頭的來電或簡訊，都需要特別留意，也特別祭出三招小撇步教學，提醒民眾小心防詐。

專家表示，詐騙集團常將機房設在電信法規較為寬鬆的境外地區，或是利用VoIP網路電話進行號碼變造，讓有關單位難以查緝。這些境外或變造受限於台灣電信法規，來電時都會顯示「+」為開頭的號碼，因此看到這類「＋」開頭的來電號碼，民眾都需要特別留意。

另外，歹徒也可能假冒銀行或是投資機構名義，發送釣魚簡訊至民眾手機，手法通常為銀行帳戶顯示異常，或者是系統更新需要重新驗證等，近期大量出現的則是股市報明牌的訊息，要求民眾點選簡訊上的假網址，以騙取網銀帳號、密碼及簡訊認證碼等身分確認資訊，藉以進行非約轉交易，盜轉帳戶內款項至人頭帳戶，讓被害人損失慘重。想解決垃圾簡訊的問題，不妨跟著下面的小撇步操作：

撇步一：關閉「iMessage」功能

操作步驟：進入「設定」功能→打開「訊息」選項→關閉「iMessage」功能

▲移除iPhone垃圾簡訊的小撇步。（圖／記者林淑慧攝）

撇步二：關閉Mail接收iMessage功能

操作步驟：進入「設定」功能→打開「訊息」選項→進入「傳送與接收」→取消mail功能

撇步三：封鎖「+」開頭來電或mail

操作步驟：進入該則簡訊→點選寄件人頭像→進入「資訊」選項→封鎖此來電者

▲移除iPhone垃圾簡訊的小撇步。（圖／記者林淑慧攝）