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iPhone將出首款可折疊產品　　郭明錤︰最快2025年推出

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自Phonearena）

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自Phonearena）

記者林淑慧／台北報導

天風國際證券分析師郭明錤近日於推特表示，蘋果公司（Apple）最快將於2025年推出首款可折疊產品，並預期將推出可折疊的iPad或是與iPhone混合體；另外，蘋果今年將持續推動iPhone晶片升級，但僅限於高階款的iPhone Pro機種。

郭明錤指出，蘋果目前正在測試可折疊OLED螢幕，尺寸約為9吋左右，並預估蘋果對摺疊產品的開發將依據螢幕大小，循著中型、大型、小型等順序來開發，不過蘋果目前仍在測試中，可能並非最終產品的規格。

依據AppleInsider網站報導，郭明錤先前指出，即將推出的iPhone 14所使用的晶片可能會不同，高階版的iPhone 14 Pro機型將採用最新A16晶片，至於其他非Pro機型，則將使用現有搭載在iPhone 13的A15仿生晶片。

另外，郭明錤指出，iPhone 14所有新機都將內建6 GB隨機存取記憶體（RAM），Pro機型將使用LPDDR 5記憶體，非Pro機型將使用LPDDR 4X記憶體。LPDDR 5的數據處理速率通常高於LPDDR 4X，而且耗電減少三成。

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