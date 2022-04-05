斷言疫情會蔓延　柯文哲再問陳時中：什麼叫正常生活？

記者陳家祥／台北報導

國內本土疫情爆發，防疫指揮官陳時中的「新台灣模式」一再受到質疑。民眾黨主席柯文哲說，大家都高來高去，「正常生活、積極防疫」，什麼叫正常生活？他也斷言，「疫情一定會慢慢蔓延」，邊境每天進來確診超過100例，且已經兩三個禮拜，這國內會產生感染，閃不掉。

▲台北市長柯文哲參訪赫曼咖啡觀光工廠。（圖／民眾黨提供）



針對陳時中稱若不懂新台灣模式，可以行文中央詢問？柯文哲反酸，「其實怎麼做我們絕對比他更懂」，就算有問題，旁邊那些不管張上淳、羅一鈞或是王必勝，一通電話去也都知道。

柯文哲說，今天不是不知道怎麼做，而是大家都高來高去，其實這樣，怎麼做？科學，決定政策三因素，民意專業價值，專業我們哪裡有問題？陳時中旁邊那排的我們都是同一批老師教出來的，專業上怎麼做我們都很很清楚，「只是常常都高來高去，你說『正常生活』、『積極防疫』，什麼叫正常生活？我不曉得」。

柯文哲說，政治上是這樣，今天大家新知肚明，「這疫情我看是這樣，其實我就替他（陳時中）講，這疫情我看是一定會慢慢蔓延」；柯說，很簡單，一開始邊境每天進來確診超過100例，一天就算了，已經兩三個禮拜每天100例，這國內會產生感染，閃不掉。

「問題是這樣，如果你邊境要開放、病例會進來，如果在境內維持低度感染，這大家就要講好。」柯文哲說，中央就明講，每天新增多少案例是可以忍受的？長期下來還是會有些死亡，當然為了要維持經濟發展，要做決定的時候你就明講，反正大家有共識大家也會做，「所以明著問，到底台灣每天新增多少案例是大家可以忍受的？講清楚，我們會調整疫調的程度」。

柯文哲說，為了一個確診者，要確保他是清零戰術，一個確診者算一算平均有時候要到40個居家隔離，這成本就高了；如果讓他維持低度感染，也許一個確診者我只要居家隔離4個。

柯文哲認為，這牽涉到成本問題，清零戰術跟共存戰術，牽涉到防疫成本問題，所以是這樣，防疫成本要用到多少？這是不是科學題目，是政治題目。