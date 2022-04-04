快訊／竹市+2！到過旭陽高爾夫球場確診　三峽柔道教練再傳1人

▲新竹市政府4日公布2例確診疫調足跡，也在所到之處進行清消。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心4日公布新竹市新增2名確診個案。新竹市衛生局表示，案24474（男）與新北市確診個案23508於3月29日足跡重疊，他因警覺而自行快篩、結果陽性，就醫後PCR陽性確診。 案24610（女）則因接觸桃園市確診個案24605而被匡列，經PCR陽性確診。 2案共匡列90人進行居家隔離與採檢。

衛生局指出，案24474為50多歲男性，3月29日與新北確診案23508 在新竹縣旭陽高爾夫球俱樂部足跡重疊，他無症況，出於擔心曾在4月1日自行快篩，當時結果為陰性，近日為了參加聚會而二次快篩呈陽性，通報衛生局後，經PCR採檢陽性確診，該案目前於醫院治療中。全案也匡列同住家人3人、同事58人、公共場所24人，共85人進行PCR採檢及居家隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，案24610則是30多歲女性，她與前夫桃園市個案24364、小兒子桃園市個案24605為三峽柔道教練群聚案延伸家庭染疫案。媽媽案24610因接觸確診的小兒子（案24605、桃園市列管）而被匡列，後PCR陽性確診。全案匡列竹市同住家人2人、 公共場所3人 ，共5人進行PCR採檢及居家隔離。

市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出戴口罩、勤洗手，一起完善防護網，完整防疫，需要你我共同努力。

►快訊／竹縣仁慈醫院再+4！台中婚宴擴散「今全院採檢」 已15人染疫