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新竹女師戀上工程師　籌備婚禮竟聽他嗆母「閉嘴」！悲慘結局曝

▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲女老師發現男友時常嗆母「閉嘴」，讓她決定分手。（示意圖／記者曹悅華攝）

網搜小組／閔文昱報導

男女之間走到論及婚嫁的程度，若是一些壞習慣無法接受，很可能最後就成了陌生人。一名在新竹任教的女老師，去年10月認識了家住苗栗的科技新貴，2人原本預計要在今年年初要結婚，結果卻在籌備婚禮階段時，每當男方母親提出意見，男友便會回嗆「閉嘴」，讓女方擔心自己未來也會遭受到這樣的言語暴力，最後分手收場。

桃園中壢婚友社主任徐乃義表示，女老師與工程師是在去年10月的中壢區美滿服務中心「個別一對一」活動認識，2人價值觀、興趣、品味都相當登對，於是很快就論及婚嫁，原本預計今年年初結婚，但因為疫情所以計畫延至4月初。

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▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雙方原本已論及婚嫁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

然而，正當兩方家長開始對結婚細節進行討論時，女老師卻發現，男友媽媽每次一提出意見，男友就會立刻要求「閉嘴」，不讓母親發言，讓女方家長看了也直搖頭。對此，男友雖解釋這只是口頭禪，但女方擔心自己未來也會遭遇這樣的口頭暴力，因此堅決提出分手。

徐乃義分享另一起案例，一名在公立醫院任職的女藥劑師，今年5月本來要與在公司擔任副廠長的男友結婚，不料某次2人與男方長輩吃飯時，男友竟因與家人對菜餚有不同看法，就把盤子直接砸向地面，讓男方長輩狼狽離開。為此，女藥劑師與同事和家人討論後，均認為男友有家暴的可能性，2人因此分手。

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多NG行為都是婚姻殺手。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

另外，還有一名高學歷、擔任公職男生，為了向女友展示財力，竟稱「告訴妳一個好消息，我媽媽往生了！我可以分母親四分之一遺產，將近一千萬」，讓女方簡直不可置信。也有女幼教師因為愛吃美食和高檔餐廳，還經常買名牌，讓異性都不敢主動靠近。

徐乃義指出，「口才」是當今社會非常重要的必備技能，好口才也是不可或缺的成功智慧，甚至能達到「不戰而屈人之兵」的目的，「如果說話不當與不慎，又出現太多NG行為，會帶來或大或小的不良後果，尤其在尋伴的未婚或失偶男女，更該謹慎為要。」

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