身邊醫護都盼「與病毒共存」！財經網美嘆：清零折磨整個社會

▲財經網美胡采蘋表示，社會不斷為了沒打疫苗的人，付出清零的成本，是在折磨一線人員。（圖／翻攝臉書／Emmy追劇時間）



記者柯振中／綜合報導

本土疫情近日爆發，已有連續數日新增百例確診。對此，財經網美胡采蘋表示，目前抗疫邁入第三年，醫護已是兵乏馬困，為了沒打疫苗的人，不斷付出成本想拼清零，但這根本「是在折磨一線人員，以及整個社會」。

胡采蘋說明，抗疫至今已邁入第三年，醫護已兵乏馬困，她的弟弟打了將近兩萬人次的疫苗，每天的門診就是同樣衛教、替50到100位民眾打疫苗，週末再到長照機構一次打完。

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胡采蘋說，無論什麼動作，重複執行兩萬次，都會讓人疲乏，例如添兩萬碗飯、洗兩萬顆番茄，或是開兩萬次門，「王喜可以試試看從烈火雄心的救火車上面滑桿滑下來兩萬次試試看，是什麼感覺。」

▲王喜流鼻血的事件引起熱烈討論。（圖／翻攝自王喜臉書）



胡采蘋提到，現在她身邊的所有醫護朋友，都盼望著與病毒共存，「整個社會為了沒有打疫苗的人，一直付出清零的成本，這是在折磨一線人員，以及整個社會。」

雖然進行PCR採檢導致流鼻血令人遺憾，但胡采蘋認為，台灣人向來客氣多禮，心中不免感到內疚，不過一線醫護守護了國門2年多，每次疫情爆發，桃園機場都是重災區，這樣的身心、職業，實在不該受到這種程度的侮辱。

文末，胡采蘋也說，她為台灣的防疫成績感到驕傲，也想替醫護人員加油，「大家不要洩氣，你們是最好的，we are proud of you.你們才是台灣之光，沒有人可以侮辱你們。」