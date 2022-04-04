就找個教室！大學女老師約男學生「純做X吧」　露骨私訊真相曝

▲陸網瘋傳高校女教師騷擾男學生。（圖／翻攝自九派新聞）

圖文／CTWANT

近日陸網一條「四川傳媒學院一孫姓編導老師在微信上騷擾在校學生」的消息瘋傳，還附上了相關聊天紀錄截圖，從內容可以看到，一名孫姓老師不斷發送暗示性話語給學生，包括「愛上你」、「師生之間刺激」等，還邀約該學生到川傳教師公寓，引發關注，對此，校方也做出回應了。

近日四川成都，網路上瘋傳一名四川傳媒學院女教師發微信騷擾男學生，四川傳媒學院2日發出聲明指出，「我校發現有人自稱『川傳編導孫老師』，用微信騷擾在校學生。經查，該『川傳編導孫老師』不是我校教師，其使用的微信號與我校教師無關。」

▲陸網瘋傳高校女教師騷擾男學生。（圖／翻攝自九派新聞）

聲明表示，「網傳聊天記錄涉及的教師圖片，系有人從我校官方微信公眾號文章中截取，並加以移花接木，惡意使用。上述惡劣行為對我校聲譽造成了極大損害。我校已向公安機關報案。」

對此，網友紛紛留言痛批造謠者，「這是栽贓嫁禍啊，必須嚴懲 ​」、「告死他，絕對不原諒，告死他，換成我告他開除學籍也要告死他，絕對不私了」、「前有快遞男造謠無辜女士出軌，後有惡臭男造謠女教師性騷擾，真刑（行）啊」。

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