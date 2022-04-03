籲「多吃炒飯」被批現代版晉惠帝　陳吉仲：被扭曲、被罵都沒關係

▲被批現代版晉惠帝，陳吉仲說沒關係。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲日前提到考量麵粉、麵包價格上漲，將推廣多吃炒飯、飯糰等米食，不過遭批是「現代版晉惠帝」，陳吉仲今（3日）表示，被扭曲、批評跟被罵都沒關係。

陳吉仲今和總統蔡英文出席「城南有意思」生活節暨農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式，被問遭批批評現代版晉惠帝回應，從小時候到現在整個出身背景跟一般社會大眾一樣，在台北也是都吃自助餐，不然就是麵攤，認為面臨物價高漲情況下，絕對要站在農民角度跟消費者，所以才會在這時鼓勵以米食來盡量替代。

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陳吉仲接著說，如果被扭曲、被批評和被罵也沒關係，只要全國消費者記得這時候多吃國產農產品，都很樂意來推廣。有媒體追問農委會是要解決問題，怎麼會要大家去改吃別的？陳吉仲表示，過去盡所有力量確保糧食安全，讓所有玉米提早訂貨半年，肥料也提早佈局到明年1月，今年二期預計要種植超過5萬公頃飼料玉米，糧倉老舊米也釋出做飼料米，減低飼料上漲壓力等都在執行，不是只有請消費者改吃米而已。

陳吉仲最後說，且可以去看國產米有很多種，肉粽、米粉、蓋飯、燴飯、飯糰和炒飯等，每一項都各有好幾種口味，若讓每人每年吃的麵粉遠超過稻米時，對台灣農業發展、生態環境絕對不利。