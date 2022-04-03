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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小麥漲價！陳吉仲喊多吃炒飯、飯糰　王世堅傻眼：這還要你教嗎？

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

受到烏俄戰爭影響，國際原物料供應受阻，小麥、玉米價格大漲，導致麵粉、麵包價格撐不住。對此，農委會主委陳吉仲日前受訪說，考量麵粉、麵包價格上漲，將推廣炒飯、飯糰等米食，對此，議員王世堅1日表示，自己相信農委會、陳吉仲都有認真在做事，「但沒麵時吃米飯，這個還要你說嗎？這個用得著你教嗎？」

對於小麥價格上漲，陳吉仲說明，因為小麥價格上漲帶動麵粉、麵食、麵包價格上漲，農委會將大力推動各式「米食」，所有米食裡面，當然不只是炒飯和飯糰，還有各式各樣的米食，因為現在白米價格非常穩定，這樣替代效果應該會讓消費者支出大幅度減少。

對此，王世堅表示，自己相信農委會全體同仁、包括陳吉仲，都有認真在做事，但陳吉仲身為領導人，要謹言慎行，不是正面的、解決問題的方法就不要說，「不要拿什麼這些小話來說嘴，我覺得這個不好！」

王世堅認為，人民有人民的智慧，尤其要怎麼調控食物的分配，人民很聰明，自己會解決，「讓你坐在這個位子上，是要讓你解決大方向上的大問題。」

王世堅批評，陳吉仲這樣隨便說說話，叫「功德做佇草仔堆（台語俗諺，意為做事不得要領）」，影響農委會全體同仁的貢獻，自己相信陳吉仲的智慧、學識，但講這些話只會讓大家聯想到「何不食肉糜」、「只會教這種的」，這不是人民要政府去做的。

王世堅指出，短期內農委會應該可以想出因應的辦法，現在不只麵食、還有原物料的問題，全體人民應該要求政府再做更多一些事情，包含調降物稅、關稅等，整個政府都要動起來，此時此刻，從院長到各部會首長都要謹言慎行，不必要的話、人民已經知道的事情，不要再拿這些來說嘴。

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