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女屍「全裸遭焚」丟路邊！烏克蘭女性慘被俄兵性侵　烏軍也伸魔爪

記者張方瑀／綜合報導

烏俄開戰超過1個月，目前俄羅斯部隊已從首都基輔（Kyiv）附近若干主要城鎮撤退，但隨之而來的是烏克蘭當地婦女開始向外求援，表示自己在戰爭期間遭俄軍輪暴，就連烏克蘭軍隊也被控對婦女伸出魔爪，更有攝影師捕捉到3具女性遺體全身赤裸被焚燒後丟棄在路邊的畫面。

▲▼烏克蘭首都基輔近郊。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔近郊。（圖／路透）

根據《衛報》報導，攝影師帕林查克（Mikhail Palinchak）在距離基輔市中心20公里外的一處高速公路，拍攝到一張震撼全世界的照片。照片中有1男、3女的遺體被丟棄在路邊，帕林查克說，儘管遺體上蓋著毯子，但這3具女性遺體全身赤裸，且遺體有部分被燒毀的痕跡。

隨著俄軍從首都周圍撤離，許多婦女開始向警察、媒體和人權組織痛訴自己在戰爭期間受到的暴行，除了遭槍指威脅外，許多女性在這段期間遭到性侵、輪暴，甚至在孩子面前被強姦。

反人口販運、家暴、性侵組織「La Strada Ukraine」會長徹莉帕卡（Kateryna Cherepakha）指出，「我們的緊急熱線接到了多通婦女和女孩的求救電話，但在大多數情況下，因為戰爭的緣故，我們無法和她們取得進一步聯繫，無法給予具體幫助。即使在和平時期，性侵也是一種被低估的犯罪問題，我擔心現在我們發現的只是冰山一角。」

烏克蘭女性不僅要保護自己受到俄軍傷害，還要防範自家人的魔爪。中西部城市文尼察（Vinnytsia）一名教師向警方表示，有一名烏克蘭國土防衛部門的士兵將她拖進學校圖書館試圖性侵，而目前該名男子已經被逮捕。

烏克蘭31歲女子安東尼娜（Antonina Medvedchuk）表示，從戰爭爆發開始，只要她被轟炸聲嚇醒，第一時間就是拿好「保險套」準備逃命，「在每次轟炸跟宵禁之間的時間，我都在尋找緊急避孕措施而非急救箱，所有的戰爭都是這樣的。」

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