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傳俄羅斯秘密動員6萬大軍　派傭兵軍團前進烏克蘭頓巴斯

▲▼俄羅斯軍隊。（圖／路透）

▲俄軍入侵烏克蘭進入第40天。圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭軍方4日最新報告宣稱，俄羅斯已開始秘密動員預備役人員，人數大約有6萬人，藉此彌補在烏克蘭境內行動所失去的兵力。此外，英國國防部消息指出，俄軍把進攻重點轉向烏克蘭東部頓巴斯地區，部隊正前往該區，其中也包括俄羅斯私人軍事公司瓦格那集團傭兵。

烏克蘭武裝部隊總參謀部4日在臉書發文表示，俄軍入侵烏克蘭進入第40天，俄羅斯軍事高層已展開秘密動員預備役人員的行動，且優先挑選具有戰鬥經驗者，主要動員地區包括5地，分別是克拉斯諾達爾邊疆區、彼爾姆邊疆區、達吉斯坦共和國、印古什共和國及卡爾梅克共和國，人數約6萬人。

不過俄羅斯總統普丁上月曾說過，不會派遣義務兵或預備役人員前往烏克蘭作戰。針對烏克蘭此次宣稱的內容，俄方尚未做出回應。

另方面，英國國防部稍早也發布最新情資報告，稱俄軍持續重新部署，並把進攻重點轉移至烏克蘭東部頓巴斯地區，除了俄羅斯部隊，與俄政府有關聯的俄羅斯私人軍事公司「瓦格那集團」（Wagner Group）傭兵也正轉移至該地區。

BBC無法獨立查證相關消息。

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