傳俄羅斯秘密動員6萬大軍　派傭兵軍團前進烏克蘭頓巴斯

▲俄軍入侵烏克蘭進入第40天。圖為俄羅斯軍隊。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭軍方4日最新報告宣稱,俄羅斯已開始秘密動員預備役人員,人數大約有6萬人,藉此彌補在烏克蘭境內行動所失去的兵力。此外,英國國防部消息指出,俄軍把進攻重點轉向烏克蘭東部頓巴斯地區,部隊正前往該區,其中也包括俄羅斯私人軍事公司瓦格那集團傭兵。

烏克蘭武裝部隊總參謀部4日在臉書發文表示,俄軍入侵烏克蘭進入第40天,俄羅斯軍事高層已展開秘密動員預備役人員的行動,且優先挑選具有戰鬥經驗者,主要動員地區包括5地,分別是克拉斯諾達爾邊疆區、彼爾姆邊疆區、達吉斯坦共和國、印古什共和國及卡爾梅克共和國,人數約6萬人。

不過俄羅斯總統普丁上月曾說過,不會派遣義務兵或預備役人員前往烏克蘭作戰。針對烏克蘭此次宣稱的內容,俄方尚未做出回應。

另方面,英國國防部稍早也發布最新情資報告,稱俄軍持續重新部署,並把進攻重點轉移至烏克蘭東部頓巴斯地區,除了俄羅斯部隊,與俄政府有關聯的俄羅斯私人軍事公司「瓦格那集團」(Wagner Group)傭兵也正轉移至該地區。

BBC無法獨立查證相關消息。

