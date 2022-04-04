不只天然氣　俄羅斯政府發言人：盧布支付將擴及其他商品

▲俄羅斯規定不友好國家僅能透過盧布購買俄國天然氣。圖為盧布紙鈔。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）3日表示，總統普丁要求以盧布支付天然氣費用的計畫只是雛形，以盧布支付的機制未來將擴及其他主要出口商品。

路透報導，普丁2月24日下令入侵烏克蘭後，美國及其盟友對俄羅斯實施制裁，導致俄國經濟正面臨自1991年蘇聯解體以來最嚴重危機。到了3月23日，普丁下令外國必須以盧布購買俄國天然氣作為反制，但仍允許買家以合約貨幣支付，然後透過俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）兌換成盧布。

「這只是盧布支付系統的雛型」，佩斯科夫接受俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）說，相關機制未來將擴展至其他商品。但他並未給出具體時間表，或說明接下來有哪些商品將以盧布支付。

佩斯科夫提到，西方國家凍結俄國央行3000億美元外匯存底的行動，根本就是「搶劫」（robbery），這將會加速全球儲備貨幣與美元和歐元脫鉤的速度，而俄方希望建立全新體系，取代西方國家1944年所建立的「布列登森林計畫」金融架構。

▼俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫。（圖／達志影像／美聯社）

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