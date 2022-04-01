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受困阿爾卑斯山！海拔3000公尺失足急墜　他靠手機1功能奇蹟獲救

▲▼ 紐西蘭男子Tim Blakey受困阿爾卑斯山，靠iPhone得救。（圖／翻攝自IG／@mrtimblakey）

▲ 布萊基拍下自己受困的冰隙，事後發文向救援團隊及蘋果公司表示感謝。（圖／翻攝自IG／@mrtimblakey）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭一名男子日前獨自在阿爾卑斯山上海拔1萬英尺（約3048公尺）的冰川滑雪，未料失足跌入冰隙，所幸掉落在一座雪橋上，才沒有繼續往下墜。但雪橋相當脆弱，他隨時可能喪命，手機又只剩3%電力，所幸他突然想起iPhone一項求生功能，幸運撿回一命。

《每日郵報》報導，41歲私人健身教練布萊基（Tim Blakey）有17年滑雪經驗，日前獨自在阿爾卑斯山上滑雪，不慎掉落寬3英尺（約90公分）的冰隙，垂直下墜約15英尺（約4.6公尺）後掉在脆弱的雪橋上，但雪橋隨時可能崩塌。

布萊基在生死關頭突然想到，他的iPhone連續按壓電源鍵5次可以撥打緊急服務電話，且可顯示定位訊息，不過當時雖收得到3G訊號，但手機電力只剩3%，必須長時間保持有訊號的狀態才能被搜救人員找到，只能極度小心地從背包中掏出行動電源，所幸在20分鐘後終於聯絡上急救中心。

奧地利搜救人員施瓦茨（Michael Schwarzl）獲報後率領救難隊乘直升機前往，45分鐘後成功將布萊基救出。幸運的布萊基僅腳踝韌帶受傷，一周後就回到位於倫敦的家中。

布萊基事後在IG發文感謝施瓦茨團隊，也感謝Apple的緊急服務功能，並承諾不再獨自滑雪。有25年山地救援經驗的施瓦茨則表示，布萊基很幸運能收得到訊號，「3天後我加入附近一次類似的救援行動，但那個人從100英尺（約30公尺）高的地方墜落身亡。」

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