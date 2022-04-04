台中知名國中禁男女牽手！老師「性慾論」惹眾怒　教育局說話了

▲台中市大華國中遭學生投訴，校方禁牽手甚至稱牽手會引性慾。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

青春期的孩子難免敏感又脆弱，台中大華國中學生因不滿學校老師對於兩性交友定義太過嚴苛，遂向媒體投訴，抱怨「校方太過誇張，老師竟認為牽手會引起性慾！甚至記點阻擋、禁止」對此，教育局回應，該師已無印象說過這種話，但也會與師生溝通，於做法上調整讓兩方接受。

大華國中在大雅地區頗受好評，不少沙鹿等地區家長會跨區將孩子送到學校就讀。家就住在大華國中附近的王太太聽聞此事笑說，大家有過青春、情竇初開的時候，以前教官抓得更嚴格，「以前讀書只要男生女生單獨聊天，真的就會被約談。」

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另一位江媽媽則說，現在國中生發育得早，不用牽手也會引發性慾吧！談戀愛確實家長會較緊張，校方如此嚴格可能也是受到家長的壓力，畢竟大雅相對市區還是純樸點，但作法上可能要再多彈性點，畢竟時代不同了。

教育局表示，中學生適值青春期階段，無論是好奇探索及與異性交往等，學校皆可藉機教育學生，建立性別平等、人際互動、分際界線等正確合宜的觀念與態度，讓校園成為情感教育的平台；另也可提供身體界線、人際尊重相關課程，指導學生增加群體交往。教育學生誠懇正直、互相幫助及健全人格發展，才是教育及輔導的正道。