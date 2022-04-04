　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／澤倫斯基現身葛萊美獎！　喊話「請用音樂說我們的故事」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過影片在第64屆葛萊美獎上發表演說。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過影片在第64屆葛萊美獎上發表演說。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

第64屆葛萊美獎4月3日（台灣時間4日上午）在拉斯維加斯舉行頒獎典禮，根據外媒最新消息指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在現場以「預錄影片」的方式發表演說，希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事。

澤倫斯基在影片中提到，希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事，「這場戰爭與音樂截然相反，充滿著寂靜的城市與被殺戮的人們，我們不知道能否和親人繼續在一起，因為戰爭從未讓我們選擇，誰能活下來，而誰將永遠沈默。」

澤倫斯基說，「我們的音樂家都穿著防彈背心而不是晚禮服，他們在醫院裡替傷員歌唱，即便是對那些聽不見的人歌唱，音樂也將突破一切，我們捍衛我們的生活自由、愛的自由和歌唱的自由，我們在國土對抗俄羅斯，那個用炸彈帶來恐怖沈默的國家，帶來死亡的聲音。」

澤倫斯基最後呼籲，「用你們的音樂填滿沈默，在今天將它填滿，用音樂講述我們的故事。」

根據《法新社》報導，主辦葛萊美獎的國家錄音藝術科學學院（The Recording Academy）表示，它們將與「全球公民」（Global Citizen）及「為烏克蘭挺身而出」（Stand Up For Ukraine）兩個組織合作，為這個飽受戰爭摧殘的國家提供特別橋段，希望能提高人們對烏克蘭局勢的關注。

國家錄音學院主席梅森（Harvey Mason Jr.）在一份聲明中向《人物》雜誌表示，「我們對烏克蘭的局勢感到心碎，但仍被那裡每天展現的堅韌精神所感動，希望透過這個環節，激勵全世界的觀眾參與支持重要的人道主義行動。」

►睡到自然醒就靠它了

ET快訊
知名國中「禁男女牽手」！　老師：會引起性慾
鳳梨爆參選市議員！　競選文宣曝光
快訊／墾丁台灣祭遊客確診！　861人快篩結果出爐
快訊／基隆第7校淪陷！　建德國小學童確診
快訊／北市突曬12大張足跡！　SOGO、好市多、國賓影城
郭桂彬兒替友出頭喊「給你死」　警逮人查獲槍枝+毒品
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國總統大選倒數1周　馬克宏醜聞纏身「民調只贏勒龐5％」

快訊／澤倫斯基現身葛萊美獎！　喊話「請用音樂說我們的故事」

血洗監獄！囚犯「幫派惡鬥」慘釀至少12死　厄瓜多800軍警出動

俄否認殺害布查鎮平民　要求安理會開會談烏克蘭挑釁破壞和談

烏克蘭村長一家3口遭俄兵「行刑式槍決」　屍體棄置土坑慘狀曝光

英國防部：馬力波是俄軍關鍵目標　欲打造連接克里米亞軍事走廊

日19歲陸上自衛隊員站哨時輕生亡！遭調查「不當使用武器」

菜單介紹「台灣三明治」放國旗　紐西蘭咖啡廳遭一星負評

基輔亂葬崗空拍圖曝！　長達14公尺埋280人

俄羅斯涉嫌殺害烏克蘭平民　美考慮加重制裁

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

法國總統大選倒數1周　馬克宏醜聞纏身「民調只贏勒龐5％」

快訊／澤倫斯基現身葛萊美獎！　喊話「請用音樂說我們的故事」

血洗監獄！囚犯「幫派惡鬥」慘釀至少12死　厄瓜多800軍警出動

俄否認殺害布查鎮平民　要求安理會開會談烏克蘭挑釁破壞和談

烏克蘭村長一家3口遭俄兵「行刑式槍決」　屍體棄置土坑慘狀曝光

英國防部：馬力波是俄軍關鍵目標　欲打造連接克里米亞軍事走廊

日19歲陸上自衛隊員站哨時輕生亡！遭調查「不當使用武器」

菜單介紹「台灣三明治」放國旗　紐西蘭咖啡廳遭一星負評

基輔亂葬崗空拍圖曝！　長達14公尺埋280人

俄羅斯涉嫌殺害烏克蘭平民　美考慮加重制裁

台南下營香活動登場　黃偉哲提醒市民參與遶境活動不忘接種疫苗

面臨英鎊相同挑戰恐成小眾貨幣？　高盛示警「美元可能失去主導地位」

彰化停車法！保時捷閃黃燈「停在車道正中間」　他酸：還對齊白線

血口罩羞辱台醫護！捅鼻爆血港星「3劣行惹火名醫」　揪他2爭議開罵

阿妹演唱會錄整場！網見位置酸「這麼遠能看嗎」　男友3天全到場曝心聲

「民調再高我都不會提名你！」 她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

最高機密運送！烏克蘭總統「突襲葛萊美」：我們的音樂家穿防彈衣

男子昏迷送醫不治！警一查「失蹤數十年」　法院早已宣告死亡

湖人瀕臨出局　戴維斯：若我和詹皇整季都健康會怎樣？

7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

24歲女師遭斬首！3女被逮：夢到她褻瀆先知

人妻做家事累翻！公竟嫌一周嘿咻2次太少

烏平民出手！俄兵吃加料食物中毒亡

加州槍擊6死10傷　民眾尖叫奔逃

俄軍綁架11名市長　烏克蘭證實：已有人遇害

烏克蘭280人遭射殺埋葬　俄軍車把兒童當肉盾

德國男狂混打90劑新冠疫苗！　賣假疫苗護照賺外快

最狂破車！全車撞爛凹陷照樣開上路

哈薩克：尊重烏克蘭主權、不替俄國規避制裁

基輔發現410具平民屍體！　澤倫斯基斥種族滅絕

基輔亂葬崗空拍圖曝！　14公尺埋280人

烏村長遭俄「行刑式槍決」棄屍土坑慘狀曝

菜單上放台灣國旗　咖啡廳遭一星負評

俄涉殺害烏克蘭平民　美考慮加重制裁

更多熱門

相關新聞

烏克蘭忠犬　趴路邊守著主人遺體

烏克蘭忠犬　趴路邊守著主人遺體

烏克蘭軍隊奪回首都基輔控制權，卻在30公里外的城鎮布查（Bucha）發現280人亂葬崗，街上隨處可看見平民屍體。令人難過的是，一隻大黃狗被拍下獨自趴在路邊，守著身旁早已斷氣許久的男子，一步都沒有離開現場，而死者似乎就是牠的主人。

外媒指中方網路攻擊烏！駐英大使回應

外媒指中方網路攻擊烏！駐英大使回應

烏村長遭俄「行刑式槍決」棄屍土坑慘狀曝

烏村長遭俄「行刑式槍決」棄屍土坑慘狀曝

英國防部：馬力波是俄軍關鍵目標

英國防部：馬力波是俄軍關鍵目標

台灣設計師奪葛萊美獎！

台灣設計師奪葛萊美獎！

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯澤倫斯基葛萊美獎北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

轎車撞擊咖啡店老闆　他噴飛30米傷重不治

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

15萬YouTuber公開收入！結果很意外

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

快訊／09：50高雄規模4.8地震！　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面