快訊／澤倫斯基現身葛萊美獎！　喊話「請用音樂說我們的故事」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過影片在第64屆葛萊美獎上發表演說。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
第64屆葛萊美獎4月3日（台灣時間4日上午）在拉斯維加斯舉行頒獎典禮，根據外媒最新消息指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在現場以「預錄影片」的方式發表演說，希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事。
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the #GRAMMYs:— The Recount (@therecount) April 4, 2022
“We are fighting Russia which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story.” pic.twitter.com/8bAP29TMcl
澤倫斯基在影片中提到，希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事，「這場戰爭與音樂截然相反，充滿著寂靜的城市與被殺戮的人們，我們不知道能否和親人繼續在一起，因為戰爭從未讓我們選擇，誰能活下來，而誰將永遠沈默。」
澤倫斯基說，「我們的音樂家都穿著防彈背心而不是晚禮服，他們在醫院裡替傷員歌唱，即便是對那些聽不見的人歌唱，音樂也將突破一切，我們捍衛我們的生活自由、愛的自由和歌唱的自由，我們在國土對抗俄羅斯，那個用炸彈帶來恐怖沈默的國家，帶來死亡的聲音。」
澤倫斯基最後呼籲，「用你們的音樂填滿沈默，在今天將它填滿，用音樂講述我們的故事。」
根據《法新社》報導，主辦葛萊美獎的國家錄音藝術科學學院（The Recording Academy）表示，它們將與「全球公民」（Global Citizen）及「為烏克蘭挺身而出」（Stand Up For Ukraine）兩個組織合作，為這個飽受戰爭摧殘的國家提供特別橋段，希望能提高人們對烏克蘭局勢的關注。
國家錄音學院主席梅森（Harvey Mason Jr.）在一份聲明中向《人物》雜誌表示，「我們對烏克蘭的局勢感到心碎，但仍被那裡每天展現的堅韌精神所感動，希望透過這個環節，激勵全世界的觀眾參與支持重要的人道主義行動。」
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