普丁高調設反戰專線　邀俄人檢舉「賣國賊」！表態挺烏直接抓去關

▲俄羅斯總統普丁設立反戰檢舉專線，一旦有人遭舉報公開挺烏，便出動警察將其逮捕。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

普丁在俄羅斯國內大搞認知戰，如今更設立了一支舉報專線，開放全國的「好公民」檢舉身旁出現反戰思想的「叛徒」，並將這些發表挺烏言論或是不同意戰爭的人關進監獄，試圖在國內營造出恐怖與不信任的氛圍，藉此斷絕那些反戰言論。一名22歲的年輕店員只是因為公開表示不同意戰爭，就被客人檢舉，因而被關了24小時。

根據《鏡報》報導，自從俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，俄國境內開始出現少數憂慮的聲音，為了徹底壓制這樣的反戰思想，克里姆林宮設立了檢舉專線與網站，鼓勵俄羅斯人民向政府舉報身旁所有批評「俄羅斯對烏克蘭進攻」的人。一旦遭到檢舉，就可能被關押。除了電話熱線與網站外，俄國當局還在社交媒體設立專門的檢舉渠道。

根據《每日電訊報》報導，一名22歲的酒吧女店員日前在店內因為俄烏衝突的話題與客人發生爭執，沒想到不到1個小時就有警察找上門，並且以「破壞俄羅斯軍隊名譽」的罪嫌將她逮捕，並關押24小時。她事後傻眼表示，「我們當時只是在閒聊而已，他（指客人）因為我不同意他的觀點，所以非常生氣，還跟我們吵了起來，他說普丁和這場戰役是絕對正確的。」

▲俄羅斯進攻烏克蘭超過1個月，已經造成上千名無辜平民死亡。（圖／路透）



BBC也報導，俄羅斯南部城市奔薩（Penza）一名英文老師因為在課堂上談論到俄烏衝突時表達反戰思想，遭學生錄音存證，並向上舉報，最後遭到逮捕，最重恐將面臨10年徒刑。不僅如此，還有多名俄羅斯人因為將家中的聖誕樹裝飾成藍色與黃色（烏克蘭國旗顏色），因此遭到檢舉。

俄羅斯獨立人權組織OVD-Info的負責人巴耶娃（Alexandra Baeva）直言，「現在的俄羅斯就像1937年代，人民害怕極了，且開始互相告密。」事實上，這類熱線電話的成功並不在於找出那些有反戰思想的人，而是藉由這樣的案例殺雞儆猴，散播恐懼與不信任的氛圍，藉此杜絕反戰思想以及言論在國內公開傳播。

在俄羅斯，不只對入侵烏克蘭的行動表示反對是違法的，就連稱其為「戰爭」都是非法的，因為普丁迄今仍稱這樣的進攻行為是「軍事特別行動」。

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