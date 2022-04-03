快訊／桃園再新增1高中學生確診　「22學校停課」名單一次看

▲桃園市累計有22所學校因疫情停課。（示意圖／攝影中心攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市3日晚間再新增1名成功工商學生確診，確診者就讀的班級將停課10天、其餘班級停課7天。根據桃園市教育局統計，桃園市已有22所學校因疫情停課。

桃園市長鄭文燦3日在防疫記者會表示，桃園市3日新增22例本土個案，居家隔離人數已到達2286人，5個社區採檢站已採檢917人，匡列和專案採檢人數比這個更多。

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鄭文燦指出，市府以多點、多線進行圍堵，目前疫情有多點傳播現象，但大部份的確診者都是在匡列範圍內採檢出來，目前並沒有擴散的跡象，疫情基本上還是可控制的。

他說，為減少社區傳播風險，市府持續擴大採檢，目前已開設桃園區中路運動公園、中壢區中正公園2處採檢站，即日起至5日每日上午9時至12時，加開 3處社區採檢站，分別在觀音區「金湖市民活動中心」、八德區「八德綜合大樓」及平鎮區「龍岡大操場天幕球場旁」等，市民朋友若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可攜帶健保卡前往採檢，並提醒市民應提高警覺，保持防疫韌性。

0403桃園停課公告

1. 東勢國小：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4 ,4/5復課)

其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1 ,4/2復課)



2.復旦高中：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4，4/5復課)

其餘班級維持正常上課



3.中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

4.大業國小：

3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課



5.私立點創舞蹈短期補習班：

停課10天(3/27~4/5，4/6復課)

6.桃園高中：

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)



7.仁和國小：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



8.新坡國小：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



9.中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



10.私立衛理幼兒園：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



11.私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

12.私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

13.私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



14.中原國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



15.瑞豐國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



16.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



17.壽山高中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

18.龜山國中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

19.開南大學：

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)

其餘班級維持正常上課



20.龍安國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



21.同德國小：

全校預防性停課7天(4/2~4/8)

22.成功工商：

確診者該班級停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

其餘師生停課7天(4/2~4/8，4/9復課)

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