上海「半封城」第6天　陸副總理趕赴坐鎮：堅持動態清零

▲孫春蘭趕赴上海。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海半封城進入第六天，相繼發生買菜難、哮喘病人無法就醫死亡、嬰幼兒單獨隔離等事件引發民怨。大陸國務院副總理孫春蘭2日赴上海，強調要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。

▲上海被按下暫停鍵。（圖／路透社）

據《新華社》報導，早前在吉林坐鎮的孫春蘭於2日上午，趕赴上海調研疫情防控工作，與上海市委和市政府交換意見，轉達中共中央總書記習近平的關心和慰問。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，把黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署落到實處，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。

實際上，自大陸新冠疫情爆發以來，孫春蘭都會代表中央前往疫情重災區坐鎮，包括陝西西安、吉林等。

▲上海多名嬰幼兒被單獨隔離。（圖／翻攝自小紅書、微博）

上海此輪疫情嚴峻，自3月起至今已有逾5萬名本土病例，但絕大多數都是無症狀感染者。據今（3）早通報，2日新增本土感染個案8226例。

上海自3月28日開始實施半封城，帶來不少次生災害，除了經濟受挫外，市民買菜難、看病難，甚至有哮喘病人因無法就醫死亡。另外，有家長因要進行隔離，其嬰孩就被送到「嬰幼兒隔離點」。因人手不足，一個護士要照顧10個小孩，導致幼童得不到照顧，出現「屁股爛掉」、細菌感染而發燒等慘況。