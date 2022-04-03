陸清明假期爆疫情！網店推「全程直播」代客掃墓：哭出來要4500

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸清明節小長假今（3）日開始，因正值本土Omicron疫情爆發，部分地區的居民無法為祖先祭掃。有業者將此視為商機，推出代祭掃業務，從代掃墓到代嚎啕大哭都有，價格從200元到1000元（人民幣，下同，約新台幣900至4500元）不等。

據《紅星新聞》報導，在閒魚等平台上，有商家推出「清明代祭掃」套餐，價格主要集中在200—1000元，差價較大，套餐中包含的服務也不盡相同。

▲服務介紹。（圖／紅星新聞）

以一位報價201元的重慶商家小徐（化名）為例，他透露，可以為因疫情無法回重慶的人，提供代祭掃服務，從擦拭墓碑到獻花，再從上香到默哀，都可以代為進行，「全程視頻（編按：視訊），按照客戶的要求做，鮮花、香燭和紙錢買來是多少就報多少。」

另一位江蘇南通市商家冬冬（化名）則報價1000元，祭祀用品額外收費。他在商品詳情介紹，「清明節！代掃墓、代哭、代送花、代燒（紙錢）、代敬酒，什麼都可以，全程視頻。」

當被問到是否真的能哭出來，他回覆稱，「可以的，感情到位，聽你安排，可以全程和你視頻。」如果不需要哭的話，可以只收800元。對於是否會收了錢不辦事，小徐說，「這個錢誰敢騙？」

▼ 清明節代哭服務。（圖／紅星新聞）

據《央視新聞》報導，今天是大陸清明假期的第一天，各地也將迎來祭掃高峰。大陸民政部要求，對中高風險地區暫緩開放殯葬服務機構祭掃服務，暫停集中祭掃、骨灰撒海、守靈告別等集體性活動，以防發生聚集性感染，但要想方設法開闢網上祭掃、代客祭掃等渠道，滿足群眾祭掃需求。

另外，對低風險地區或沒有發生疫情的地區要採取預約分流、分時段祭掃、線上線下相結合的辦法，滿足群眾正常的祭掃需求。

大陸民政部指出，會大力推廣網路祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式，通過開通移動客戶端、微信公眾號等渠道，為群眾提供線上祭掃服務，減少現場祭掃人員聚集性祭掃。