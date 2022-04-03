新北中和光復國小傳確診個案　全校停課至4／12

▲新北市中和光復國小傳有確診個案停課10天。（圖／翻攝Google街景）



記者許展溢／台北報導

新北市中和區光復國小傳出有確診個案，學校緊急召開防疫會議，決定昨天起全校停課10天，直到4月12日才會復課。新北市教育局今（3日）僅表示，新北市自上4月1日起有7所學校有班級或全校停課。

光復國小發出停課通知內容指出，接獲疾管局通知，出現個案確診新冠肺炎，依新北市高級中等以下學校因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫停課處理流程，緊急召開防疫小組會議，經教育局同意，將自2日（星期六）起全校停課10天，學校已同步進行徹底清潔消毒，4月12日（星期二）為復課日。

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學校特別提到，校內所有學童在家長及師長們的關懷下，在校都確實遵守了高規格的防疫措施，確診的孩子在校也是如此，因此要請大家不要因此排擠或恐慌，讓擔心轉化為祝福，以支持取代猜測與打聽，一同維護應有的隱私空間，一起做好自我健康管理，共同度過這段艱辛的防疫期，盡快回歸正常生活。

新北市教育局回應，新北市上週五起有7所學校有班級或全校停課，持續由衛生局進行疫調匡列相關工作，安排師生進行PCR採檢、追蹤健康狀況。後續停課將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。