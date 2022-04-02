本土校園確診單日暴增1倍達41例「再創近1年新高」

▲本土校園今天暴增41例比昨天增加超過1倍。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天（2日）指揮中心公布新增160例本土個案與244例境外移入，雙創今年新高，校園確診案例也不例外，根據根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校大增47例確診個案，再度刷新昨天單日新高紀錄，其中境外移入病例僅6例，本土病例高達41例，比昨天單日20例暴增超過一倍，其中光是國小就暴增20例。

本土疫情持續升溫，今天新增160例本土個案，校園也呈現多點爆發確診，繼昨天各級學校新增32例確診個案，今天校園確診數達到47例，其中41例為本土確診，再創近一年來新高。

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▲今天本土校園單日暴增41例再創近1年新高。（圖／教育部提供）

根據教育部最新資料，今天本土確診41例，包括大專校院新增5例、高中5例、國中9例、小學20例、幼兒園2例，也讓本土確診總數來到958例，而且連續8天都有本土新增個案，958例中，257例為本土大專校院生，高中生157例、國中生141例、國小生266例，還有137例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增6例，其中5例為境外大專校院學生，境外高中生1例，確診總數來到611例，其中大專校院學生560例，境外移入高中生41例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。