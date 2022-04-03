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大陸 大陸焦點 特派現場

上海今日做全民快篩「2500萬人一日完成」　明做核酸檢測

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海全部2500萬人今做快篩。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市3日上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，通報新增本土確診和本土無症狀感染者總計8226例。上海宣布今天（3日）在全市進行一次抗原檢測（快篩），明天（4日）在全市進行核酸檢測。上海市常住人口2500萬，進行全市級的快篩與核酸檢測，將是一次巨大的工作考驗。

據《澎湃新聞》報導，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今早通報，4月2日，上海新增438例新冠肺炎本土確診病例和7788例本土無症狀感染者。438例確診病例中，16例在閉環隔離管控中發現，349例在相關風險人群核酸篩查中發現，73例為無症狀感染者轉歸確診病例。7788例無症狀感染者中，6773例在閉環隔離管控中發現，1015例在相關風險人群核酸篩查中發現。

他表示，今天發佈的438例確診病例中，男性211例，女性227例。438例經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，438例均被診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

截至4月3日9時，這次疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者56896人，均已落實管控，其中54251人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

他說，當前，上海正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，儘快遏制疫情擴散蔓延，儘早實現社會面動態清零。根據前期核酸篩查情況，決定今天（3日）在全市進行一次抗原檢測，明天（4日）在全市進行核酸檢測。

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