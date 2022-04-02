連假第2天迎「濕冷14℃」！雨停＋回暖時間曝　高山有望降雪

▲受大陸冷氣團及華南雲雨區影響，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（2日）受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，台南以北及宜蘭整天濕冷，低溫僅14、15度，台中以北空曠地區有局部低溫12、13度。中央氣象局指出，今晚至明天（3日）持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，台南以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，低溫僅14、15度左右，3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象局表示，今晚至3日持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，台南以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，低溫僅14、15度左右，高溫15至19度，其他地區天氣也偏冷，低溫約16至19度，高溫約20至23度，提醒大家做好保暖工作。

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▲連假天氣變化。（圖／氣象局）

水氣方面，北部、宜花地區及中部山區降雨較為全面持續，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區降雨則為局部、短暫，外出請攜帶雨具備用，明天下半天之後各地降雨趨緩，僅東半部及北部地區仍有局部短暫雨。另外，今天深夜或明天高山都有降雪機會。

氣象局預估，下周一（4日）起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖；水氣逐漸減少，大台北及東半部地區仍有局部的短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲大陸冷氣團下周一減弱，各地氣溫回升，水氣也將逐漸減少。（圖／記者姜國輝攝）

氣象局提到，下周二至下周六（5日至9日）溫度逐日回升，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，剩東半部地區有局部短暫雨；下周二北部山區仍有些局部短暫雨；10日至12日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。其中，下周一至下周四夜晚及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾注意。

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