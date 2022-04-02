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快訊／氣象局發布4縣市大雨特報　低溫下探14度

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局發布4縣市大雨特報，北北基宜都有局部大雨發生機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局2日晚間針對4縣市發布大雨特報，其中包含基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。另外，今晚到明天3日持續受大陸冷氣團、華南雲雨區影響，台南以北、宜花地區整天濕冷，最低溫下探14度。

氣象局2日晚間在大雨特報中指出，基隆北海岸、台北市山區及新北市（汐止）、宜蘭地區2日有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出慎防大雨及強風

氣象局表示，今晚至明天（3日）持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，台南以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，低溫僅14、15度左右，高溫15至19度，其他地區天氣也偏冷，低溫約16至19度，高溫約20至23度。

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水氣方面，北部、宜花地區及中部山區持續全面降雨，有局部較大雨勢發生機率，其他地區則為局部短暫雨，外出需攜帶雨具備用，明天下半天之後各地降雨趨緩，僅東半部及北部地區仍有局部短暫雨。

至於何時回溫？氣象局指出，下週一（4日）起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖；水氣逐漸減少，但大台北及東半部地區仍有局部的短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

之後，下週二至下週六（5日至9日）溫度逐日回升，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，剩東半部地區有局部短暫雨，下週二北部山區仍有些局部短暫雨。

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