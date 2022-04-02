桃園兒童玩具圖書館4／4慶周年　韓國波力救援小英雄劇場首次演出

▲波力救援小英雄劇照。（圖／兒玩館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

兒童連假何處去？桃園市立圖書館2日表示，桃園兒童玩具圖書館在今年4月滿周歲，於4日兒童節當天，兒玩館內有好玩的小小鐵人運動會、AR遊戲體驗，還有迷你兒童電動機車、滑板車、迷你玩具籃球架組…等好禮抽獎！更邀請了韓國波力救援小英雄劇場，首次帶來桃園跟親子見面，歡迎大小朋友一起來參加。

桃園兒童玩具圖書館表示，該館慶祝兒童節的精彩活動，4日早上10點在八德區藝文天幕廣場免費入場，知名的水果奶奶會用唱跳開啟兒玩館一周年的慶生派對！當天於10點前，進入館的民眾，就有機會獲得迷你兒童電動機車、滑板車、迷你玩具籃球架組等好禮。

同時，兒玩館巡禮內有AR遊戲體驗、迷你鐵人運動會等著大家一起來遊玩！兒玩館展覽區同時規劃了常駐性的展覽，即日起至5月1日「玩具共和國」介紹多國玩具博物館，並展示各國特色玩具，讓小朋友「用玩具和世界做朋友」！

市立圖書館姚敦明館長表示，桃園市立圖書館兒童玩具圖書館於2021年4月4日舉行試營運啟用典禮一年來，提供大朋友小朋友在森林裡玩中學、學中玩，徜徉在大自然教室體驗玩具和閱讀的樂趣。館內還設置玩具修復站、數位互動遊戲、森林書屋、網美打卡牆等，讓民眾可以一同探索書中玩具屋。