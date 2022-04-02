輕症2人1室旅館隔離「不限身分」　網刷問號：不就可以瘋狂連結？

▲輕症仍要送防疫旅館，可不限身分「兩人一室隔離」。（示意圖／記者許宥孺翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

清明連假第一天本土確診一口氣又竄飆160例，統計1/1至4/1止，目前重症率為0.22%。指揮中心也公布新政策，輕症分流再鬆綁，65歲以下生活可自理者，都可送往加強版集中檢疫所或防疫旅館，且兩人一室不限身分，消息讓網友驚呆了。

因應本土病例暴增，指揮官陳時中表示，目前防疫症狀還沒開放到可在家隔離，但因應本土病例增加，因此放寬後送集檢所年齡，且專責病房、加強版集中檢疫所及防疫旅館，如場地允許，均以兩人一室收治，且不限家人同住或同行者。

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對此，一名網友在PTT的Gossiping板轉貼該新的收治原則，尤其「兩人一室為原則收治（無限制身份）」的新規定，讓一票網友驚呆了。

底下留言狂刷問號，「2人一室，宅宅有脫單的機會了」、「兩人一間不就可以瘋狂連結？」「笑死，這不就共存的節奏」、「男女一室嗎」、「應該都同性的一起吧」、「輕症無症狀的在家自主健康管理就好吧？」「跟陌生人關一起嗎」、「跟陌生人2人1室，不如在家」、「要跟陌生人共處一室14天嗎」。

其中有網友翻白眼解釋，「一堆沒看記者會的，兩人一室是場所有其規劃的才有，如醫院、旅館哪有可能把不認識的兩人一室，用常理想就知道不可能！」

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）



▼醫療應變分流原則。（圖／指揮中心提供）

