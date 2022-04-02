輕症分流再鬆綁！不限同住家人「2人一室」　65歲以下送集檢所

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（2）日公布新增160本土個案再創新高，自今年元旦起至4/1止，共累計1370例本土病例，其中3名中重度、1名死亡，重症率0.22%。因應本土病例暴增，指揮中心再強化輕症分流措施，65歲以下生活可自理者，都可送往加強版集中檢疫所或防疫旅館，另要求北北基桃4縣市於3日內開設急性一般病房總數5%作為專責病房。

指揮官陳時中表示，目前防疫症狀還沒開放到可在家隔離，但因應本土病例增加，因此放寬後送集檢所年齡，且專責病房、加強版集中檢疫所及防疫旅館，如場地允許，均以兩人一室收治，且不限家人同住或同行者。

目前已要求90%集檢所改為加強版集檢所，也要求各縣市籌備加強版防疫旅館至少50間，以每萬人口2人為目標。另外，包括雙北、基隆及桃園4縣市，3日內恢復開設急性一般病床總數之20%作為專責病房。

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指揮中心3月7日起鬆綁邊境，也讓境外移入人數大增，為了避免輕症患者塞爆醫院，指揮中心3/24起才調整輕症分流措施，從原本的20歲到49歲，放寬到18到59歲，預計可讓93.8%的輕症個案入住集中檢疫所，但放寬才逾1週，又因本土個案暴增再度放寬分流年齡。