侯友宜宣布新北暫停「跨校活動」　不跟進北市停辦畢旅、校外教學

▲新北市長侯友宜說明最新疫情狀況。（圖／翻攝直播）

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心2日宣布新增160起本土病例，其中新北市52例佔最多，而這之中包括中和相關案7人、三峽相關案18人。對此，新北市長侯友宜下午舉行記者會進一步說明，三峽某國小老師因家人傳染確診，目前已有18人確診，新北市祭出國小加強防疫措施，包括暫停校園室內場地租借、暫停辦理跨校大型活動、訪客入校必須施打2劑疫苗。

侯友宜2日下午在新北市防疫記者會上表示，新北市確診個案增加52例，新增跟足跡有關的有5人、居家隔離跟自主健康管理間採檢陽性的有40個、陰轉陽的有7個。新增52人中，中和相關案7人、三峽相關案18人、樹林科技廠相關2人、基隆相關案8人、桃園相關案5人、台中婚宴相關案2人、花蓮相關案2人，北市相關案1人。

侯友宜說明，三峽某國小老師因家人傳染確診，該師為科任教師並指導臨近學校運動團隊，目前共3校2師16生確診，共計18人，環保局已完成3校校園清消，3所學校全校停課10天，採線上教學。

侯友宜指出，新北市規劃國小加強防疫措施，包括暫停校園室內場地租借、暫停辦理跨校大型活動、訪客入校必須施打2劑疫苗，學校視疫情滾動檢討戶外教學活動、辦理畢業旅行，此外，也要求教職員工盡快完成第三劑疫苗接種。

新北市衛生局局長陳潤秋說明，三峽相關案總共匡列535人，都在採檢與疫調，由於這些都是在學校與老師有接觸的，至於是否在家庭或附近有接觸，都會進行精準的疫調、環境清消，同住家人是一定都要擴大採檢。

侯友宜呼籲，這兩天本土確診個案新北市都是全台最高，由於鄰近基隆、台北市防疫一定是大家一起共同面對，一起把防疫做好，最重要的是面對病毒傳播，現在中央所採取的策略是以開放邊境、兼顧經濟為主，「（居家隔離）少了4天，就一定有一定比例的確診個案到社區」，加上全球疫情嚴峻，很多社區傳播鏈都因為邊境進到各縣市，呼籲中央一定要訂出清楚的政策方向，縣市政府才好執行。